Die Deutsche Telekom will ihr Wachstumstempo in den kommenden Jahren deutlich steigern. Dies gab der DAX-Konzern vor kurzem auf seinem Kapitalmarkttag bekannt. Das durchschnittliche jährliche Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses soll bis 2024 um 3 bis 5 Prozent betragen. Der Umsatz soll in dieser Zeit durchschnittlich um 1 bis 2 Prozent wachsen. Der Free Cashflow soll 2024 mehr als 18 Mrd. Euro erreichen. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag dieser bei 6,3 Mrd. Euro. „Wir schalten einen Gang hoch“, wurde Vorstandsvorsitzender Tim Höttges in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit einem für 2022 geschätzten Gewinnvielfachen von 13,4 scheint die Aktie der Deutschen Telekom aktuell nicht zu teuer – aber auch nicht gerade günstig. Überhaupt nahm die T-Aktie in den vergangenen Wochen einen ordentlichen Schluck aus der Kurs-Pulle. So stieg der DAX-Titel seit Ende Februar um bemerkenswerte 20 Prozent. Zum Vergleich: Der DAX schaffte in diesem Zeitraum ein Plus von 15 Prozent. Die Telekom-Aktie schnitt also noch stärker ab als ein ohnehin starker Gesamtmarkt. Im Bereich zwischen 17,50 Euro und 18,20 Euro zeigt sich im Langfrist-Chart allerdings eine deutliche Widerstandszone.

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein auf die Telekom-Aktie (WKN SF0VJ3) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die T-Aktie bis einschließlich 15.10.2021 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 12,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 20,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 07. Juni 2021 um 20.00 Uhr (Briefkurs 8,60 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 16 Prozent entsprechen. Sollte eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Falls die Telekom-Aktie unter das Mehrmonatstief von vergangenem Oktober bei 12,58 Euro fällt oder über die runde Marke von 19,00 Euro klettern kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Deutsche Telekom (in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Inline-Optionsschein auf Telekom (Stand: 07.06.2021, 20.00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SF0VJ3 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,50/8,60 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 12,00 Euro Basiswert: Deutsche Telekom obere KO-Schwelle: 20,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,44 Euro Laufzeit: 15.10.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 16,3% (44% p.a.) Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: