MICHAEL BALLACK SCHLIESST SICH TEAM SKECHERS AN

Einer der erfolgreichsten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten kehrt für Skechers auf das Spielfeld zurück, wenn eine Kampagne mit dem beliebten ehemaligen Fußballer Michael Ballack in Deutschland und ganz Europa in diesem Jahr startet. Der dreimalige deutsche Fußballer des Jahres mit vier nationalen Meistertiteln ist dem Team Skechers beigetreten und wird in plattformübergreifenden Marketinginitiativen zur Unterstützung der Performance- und Lifestyle-Kollektionen der Marke auftreten.

Der dreimalige deutsche Fußballer des Jahres, Michael Ballack, tritt in Skechers-Marketingkampagnen auf. Fotocredit: Eikaetschja

„Ich habe Skechers über die Jahre durch die Werbung in den Stadien kennengelernt und trage die Schuhe seit der ersten Anprobe sehr gerne“, sagte Michael Ballack. „Es ist mir wichtig, dass mein Schuhwerk nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem ist. Ich fühle mich großartig in Skechers und war überwältigt von der Vielseitigkeit der Kollektionen. Skechers-Schuhe kann ich jeden Tag tragen, egal was ich vorhabe.“

„Die Energie und der Enthusiasmus für Skechers in Deutschland in den letzten Jahren haben alles übertroffen, was ich in den mehr als zwei Jahrzehnten, die wir hier sind, gesehen habe. Es gibt einen echten Buzz für die Marke, und Michael Ballack spiegelt das wider, was Skechers ausmacht: Stil, Qualität und den Grundstein für Komfort“, sagte Christoph Wilkens, Geschäftsführer von Skechers Deutschland. „Als Spieler hat er in Deutschland Geschichte geschrieben und ist mit seiner sympathischen Art und seiner großen Fangemeinde ideal für Skechers. Es ist eine Zusammenarbeit, von der wir glauben, dass sie die Bekanntheit unseres bereits beliebten Produktangebots für Männer weiter steigern wird. Für Skechers Deutschland ist es ein stolzer Moment, einen lokalen Helden in Kampagnen zu sehen, die in deutschen Schaufenstern, aber auch in ganz Europa zu sehen sind.“

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für Skechers, und Europa ist eine unserer leistungsstärksten Regionen“, sagte David Weinberg, Chief Operating Officer von Skechers. „Eine Kampagne mit Michael Ballack zu kreieren, ist eine kluge Investition in das Wachstum unserer Herrenkategorie in diesem wichtigen Markt, und wir denken, dass er nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa Begeisterung und Interesse für unsere Kollektionen wecken wird.“