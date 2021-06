Visa und Goldman Sachs schließen Partnerschaft zur Modernisierung des globalen Geldverkehrs

Durch die Implementierung der Lösungen Visa B2B Connect und Visa Direct Payouts wird Goldman Sachs seinen Handels- und Firmenkunden dabei helfen, die mit bestehenden Systemen und ineffizienten Prozessen verbundenen Komplexitäten und Kosten zu verschlanken. Diese Lösungen werden das grenzüberschreitende Business-to-Business (B2B)- und Business-to-Consumer (B2C)-Zahlungsprogramm von Goldman Sachs für hohe und niedrige Zahlungsbeträge verbessern. Die Firmenkunden von Goldman Sachs können Gelder schnell und sicher transferieren, erhalten nahezu in Echtzeit Einblick in ihren Zahlungsstatus, erhalten notwendige Abstimmungs- und Compliance-Daten und können so letztlich den Cashflow der Unternehmen optimieren.

„Es gibt einen dringenden Bedarf für die Modernisierung des weltweiten Geldverkehrs, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie grenzüberschreitend zahlen und bezahlt werden, zu vereinfachen und zu verbessern“, sagt Alan Koenigsberg, Global Head of New Payment Flows bei Visa Business Solutions. „Die Partnerschaft von Visa mit Goldman Sachs Transaction Banking ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, traditionelle Prozesse und Silos aufzubrechen und Innovationen in diesem entscheidenden Branchensegment für die nächsten Jahrzehnte voranzutreiben.“

Die Kunden von Goldman Sachs Transaction Banking können die Lösungen von Visa sofort über ihre bestehenden Anbindungen nutzen, egal ob es sich um eine API, eine Datei oder eine Online-Webplattform handelt.

Für die Abwicklung hoher grenzüberschreitender B2B-Zahlungen wird Goldman Sachs Visa B2B Connect nutzen, ein multilaterales Netzwerk für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen, das in 97 Märkten weltweit verfügbar ist und zur Optimierung des Zahlungsverkehrs für den Firmenkundenstamm beiträgt. Visa B2B Connect wurde von Grund auf so konzipiert, dass der Zeitaufwand für grenzüberschreitende Unternehmenszahlungen verkürzt wird, indem Transaktionen von der Ursprungsbank direkt an die Empfängerbank weitergeleitet werden, wodurch die Abwicklung erheblich vereinfacht wird. Die Plattform hilft bei der Verbesserung der Sichtbarkeit und Vorhersagbarkeit des Transaktionsflusses und gibt den Kunden von Goldman Sachs die Möglichkeit, den Zahlungsstatus von der Absenderbank bis zur Zielbank nahezu in Echtzeit zu verfolgen, während die Transaktionsgenauigkeit verbessert und der Abstimmungsprozess vereinfacht wird.