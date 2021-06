Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

US-Vizepräsidenten Kamala Harris zu den Flüchtlingen aus Mittelamerika: „Kommen Sie nicht“ und stellt Guatemala 0,088 Mrd $ zur Verfügung, um jungen, indigenen Frauen zu helfen und wirtschaftliche Chancen zu erhöhen. Sie betont, dass es im Interesse der USA ist, zu helfen, solche Chancen zu schaffen und Wohlstand zu teilen. Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sind die Zahlen der Migration stark gestiegen.Folgende Szenarien sind denkbar:a) Die Flüchtlinge kommen nicht.b) Die indigenen Frauen Guatemalas erhalten die versprochenen 0,088 Mrd $ und schaffen Wohlstand, der dann geteilt wird.c) Die Flüchtlinge kommen trotzdem und werden nach dem Vorbild der europäischen Willkommenskultur an der Grenze zu Mexiko abgewiesen und in Lagern wie Moria untergebracht, um weitere Flüchtlinge abzuschrecken, wobei das Thema während der demokratischen Präsidentschaft weitgehend aus den Medien verschwindet.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.062 Euro/kg, Vortag 49.812 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.