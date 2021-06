In nahezu allen elektronischen Geräten sind Halbleiterchips enthalten. Sie bilden deshalb das Herzstück der Digitalisierung.

Aufschwung dank KI, IoT und 5G

Halbleiter bilden außerdem das Herzstück aufstrebender Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Quantencomputer oder 5G. Die Wachstumsstory der Halbleiterbranche könnte auch für Anlegerinnen- und Anlegerinteresse sorgen.

Tatsächlich sind die weltweiten Halbleiterumsätze in der Vergangenheit mehr als doppelt so schnell gewachsen wie das globale Bruttoinlandsprodukt und haben den Sektor zu der heutigen 450-Milliarden-Dollar-Branche werden lassen (Quelle: Bloomberg).

Von B2C zu B2B

Die Halbleiterbranche galt bis in die 2010er Jahre als volatil, was sich negativ auf die Gewinne auswirkte. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Halbleiterchips primär in der Unterhaltungselektronik verbaut wurden. Sie waren somit von einer Branche abhängig, in der die Endkonsumenten für einen hohen Preisdruck sorgten, was sich in volatilen Renditen widerspiegelte. Heutzutage ist der Kernmarkt von Halbleiterchips diversifizierter.

Neben der Unterhaltungsbranche sorgt vor allem der Geschäftskunden- / B2B-Markt für mehr Stabilität: Die Chips werden vermehrt in Autos, Industrieanlagen oder Rechenzentren verbaut. Der Aufschwung moderner Technologien sorgt aktuell für eine erhöhte Nachfrage. Gleichzeitig nimmt der Preisdruck ab, da Geschäftskunden weniger preissensibel als private Endkunden sind. Der „Semiconductor“-Markt verzeichnet deshalb zunehmend stabile und attraktive Gewinnmargen.

Selbst in einem Jahr wie 2020, in dem das globale BIP-Wachstum und Unternehmensgewinne weltweit negativ waren, lieferte die Halbleiterindustrie ein positives Gewinnwachstum von 11 Prozent (Quelle: Vontobel Asset Management). Diese starken Fundamentaldaten könnten gute Voraussetzungen für langzeitorientierte Anlegerinnen und Anleger schaffen, um qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen im Halbleitersektor zu identifizieren…

