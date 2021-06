Welche Impulse bringt die EZB-Sitzung?

In dieser Woche steht der Zinsentscheid der EZB im Fokus und damit das weitere Vorgehen bzgl. der Anleihekäufe im Rahmen des PEPP-Programms.

Zwar wird am Donnerstag im Rahmen des EZB-Zinsentscheids keine Änderung der geldpolitischen Ausrichtung erwartet, fraglich ist allerdings das weitere Vorgehen bzgl. der Anleihekäufe im Rahmen des PEPP-Programms.

Erholung in Sicht

Seit März wurden monatlich Wertpapiere in Höhe von 80 Mrd. Euro gekauft, deutlich mehr als im ersten Quartal 2021. Hintergrund dieser Entscheidung waren die aktuell deutlich angestiegenen Zinsen bei längeren Laufzeiten. So zog die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe von etwa -0,60 Prozent p.a. am Jahresanfang bis auf -0,24 Prozent p.a. Ende März an.