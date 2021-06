Weiterhin Rekordlaune an den Märkten

Deutschlands private Anlegerinnen und Anleger gehen mehrheitlich von einer eher positiven Börsenentwicklung in der zweiten Jahreshälfte aus.

Weitere 21,4 Prozent nehmen laut DDV-Angaben an, dass der DAX auf jetzigem Niveau stabil bleibt. Die verbleibenden 21,7 Prozent schätzen die Entwicklung beim DAX negativ ein. Sie gehen von einem fallenden bis stark fallenden deutschen Leitindex aus, heißt es weiter.

Strukturierte Wertpapiere als Lösung

„Offenbar ist die Mehrheit optimistisch und geht von einem baldigen Ende der Pandemie und einem bemerkenswerten Nachholbedarf in vielerlei Hinsicht aus, sodass die Märkte davon weiter profitieren könnten. Während der tendenziell pessimistischere Teil hier eher die volkswirtschaftlichen Folgen wie Insolvenzen und Arbeitslosigkeit oder auch globale wirtschaftliche Problematiken vor Augen hat und infolge dessen vermehrt zu Absicherungs-Produkten greifen dürfte. In jedem Fall bieten strukturierte Wertpapiere Lösungen für jede Sichtweise“, so Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV.

