Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron verzeichnete zwar in den letzten Handelstagen Kursgewinne, doch so wirklich zwingend war das Ganze bislang noch nicht. Ob der bis dato eher zögerlichen Erholung noch Dynamik „eingehaucht“ werden kann, bleibt abzuwarten. Zunächst einmal gilt es aber festzuhalten, dass sich die charttechnische Lage für Chevron im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 21.05. trotzdem aufgehellt hat…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Gewinnmitnahmen führten Chevron bereits nahe an die wichtige Unterstützungszone 100 / 96 US-Dollar heran. Ein Rücksetzer unter die 96 US-Dollar darf jetzt nicht passieren! Mit Blick auf die Vehemenz des Rücksetzers bleibt allerdings abzuwarten, ob die Zone dem Abgabedruck wird standhalten können. Zudem wurde der bis dato dominierende Aufwärtstrend (rot dargestellt) zumindest temporär unterschritten. Sollte es zum Rücksetzer unter die 96 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre auch eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite bleibt die zentrale Aufgabenstellung unverändert bestehen – Chevron muss über die Zone 112,7 / 113,1 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.“

Chevron gelang es, den damals drohenden Bruch der Zone 100 / 96 US-Dollar noch einmal abzuwenden. Es entwickelte sich eine Erholung, die aber - wie bereits eingangs angerissen -noch sehr verhalten ist. Die sehr robusten Ölpreise kreieren zwar ein positives Umfeld, doch auf die Kursentwicklung von Chevron sprang der Funke bislang noch nicht über.

Aus charttechnischer Sicht bietet sich ein ambivalentes Bild. Auf der Unterseite dominiert der Bereich 100 / 96 US-Dollar. Auf der Oberseite thront hingegen die markante Widerstandszone 112,7 / 113,1 US-Dollar über dem Kursverlauf. Damit ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über diesen Widerstandsbereich, um der Aufwärtsbewegung frische Impulse zu geben.