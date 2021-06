Knapp 9 % weniger Aquakulturbetriebe 2020

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2020 erzeugten die knapp 2 300 Aquakulturbetriebe in

Deutschland rund 18 600 Tonnen Fisch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, sank damit die Zahl der Aquakulturbetriebe um gut 200 oder 8,7

% gegenüber 2019. Die Fischerzeugung blieb mit einem leichten Zuwachs von knapp

49 Tonnen (+0,3 %) nahezu unverändert. Anders sieht es bei den Muscheln aus.

Nach einem sehr guten Muscheljahr 2019 sank die Muschelproduktion um 5 900

Tonnen auf 13 500 Tonnen im Jahr 2020 und lag damit rund 30 % unter dem

Vorjahresniveau. Die Gesamterzeugung von Fischen, Muscheln und anderen

Aquakulturprodukten betrug rund 32 200 Tonnen. Das waren 15 % weniger als im

Jahr 2019.



Die meisten Aquakulturbetriebe gibt es in Bayern





Mit fast 5 300 Tonnen in Bayern, je 2 700 Tonnen in Niedersachsen undBaden-Württemberg sowie gut 2 100 Tonnen in Sachsen erzeugten diese vier Länderfast 70 % der gesamten Menge an Fisch aus Aquakulturen. Im Durchschnittproduzierten die knapp 2 300 Fisch erzeugenden Betriebe in Deutschland jeweilsrund 8,2 Tonnen Fisch pro Betrieb. In Bayern, wo sich mit knapp 1 600 Betriebendie meisten Aquakulturbetriebe zur Erzeugung von Fischen befinden, war diedurchschnittliche Fischerzeugung mit gut 3,3 Tonnen pro Betrieb niedriger. Mitrund 68,6 Tonnen pro Betrieb lag die Produktion von Fischen inMecklenburg-Vorpommern weit über dem bundesdeutschen Schnitt und war damit auchinsgesamt am höchsten. Der deutliche Unterschied liegt in der Struktur derBetriebe begründet: In Bayern gibt es einen sehr großen Anteil kleinerErzeugerbetriebe, dadurch ist der Durchschnitt dort niedriger.Häufigste Fischarten: Forelle, Karpfen und SaiblingDie Fischerzeugung in deutschen Aquakulturen konzentriert sich aufforellenartige und karpfenartige Fische. So stellten verschiedene Forellen- undSaiblingsarten zusammen rund 10 500 Tonnen und damit mehr als die Hälfte (56,5%) der gesamten Fischerzeugung. Davon entfielen rund 6 000 Tonnen aufRegenbogenforellen, knapp 1 800 Tonnen auf Lachsforellen und 1 500 Tonnen aufden Elsässer Saibling.Karpfen und Co. kamen zusammen auf knapp 5 200 Tonnen oder 27,9 % derFischproduktion, wobei der Gemeine Karpfen mit knapp 4 800 Tonnen den größtenAnteil hatte. Weitere wichtige Fischarten waren der Europäische Aal mit rund 1200 Tonnen und der Afrikanische Raubwels mit 1 000 Tonnen.