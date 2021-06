Copan verstärkt seine Aktivitäten in Nord- und Südamerika mit einer millionenschweren Investition

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Copan kündigt eine Investition in Höhe von

78 Millionen Dollar an, um seine Produktionsstätte in Puerto Rico zu erweitern.

Das Projekt - teilweise von der Regierung Puerto Ricos finanziert - wird die

Produktions- und Vertriebskapazitäten von Copan näher an den amerikanischen

Markt heranführen und die Präsenz des Unternehmens in den USA und im übrigen

Amerika stärken



Die Copan Group kündigte eine Millioneninvestition an, um ihre

Produktionskapazitäten in Aguadilla , Puerto Rico, zu erweitern, das sich vor

drei Jahren dem italienischen Hauptproduktionsstandort angeschlossen hat. Die

Operation hat einen Gesamtwert von über 78 Millionen Dollar: 9 Millionen Dollar

werden für den Kauf und die Instandhaltung neuer Maschinen bereitgestellt,

während der Rest investiert wird, um die Anzahl der Mitarbeiter von 100 auf 352

zu erhöhen.







günstige Bedingungen für die Expansion und das Wachstum unseres Geschäfts auf

der ganzen Welt bietet, " erklärte Stefania Triva, Präsidentin der Copan Group.

" Mit dieser Investition wollen wir unsere Präsenz auf dem US-Markt verstärken:

Durch eine Hub & Spoke-Vertriebsstrategie werden wir in der Lage sein, einen

wettbewerbsfähigen Service mit beispielloser Effizienz und Schnelligkeit auf dem

gesamten amerikanischen Territorium anzubieten ", fährt sie fort.



Das Wirtschaftsentwicklungs- und Handelsministerium von Puerto Rico unterstützte

das Vorhaben durch die Bewilligung von Anreizen in Höhe von 23 Millionen Dollar

und sah in dem Projekt - das das technologische Know-how, die Qualität und die

Arbeitsschutzeinstellung von Copan über den Ozean bringt - eine hervorragende

Chance für die gesamten USA. Laut dem puerto-ricanischen Gouverneur Pedro

Pierluisi " stellen produzierende Unternehmen wie Copan eine wichtige Komponente

der Wirtschaft dar, da sie zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen

beitragen. Wir sind stolz auf die Talente, die es in Puerto Rico gibt, und wir

sind zuversichtlich, dass Copan Industries weiterhin erfolgreich sein wird und

sich für die Insel engagiert. "



Copan war in letzter Zeit sehr aktiv in den USA, mit Investitionen in Puerto

Rico, Kalifornien und der erfolgreichen Freigabe von Produkten, die endlich in

den USA erhältlich sind - wie das eNAT® Nukleinsäure-Lagerungs- und

Stabilisierungsgerät, das Ende 2020 von der FDA zugelassen wurde. Dieses Projekt

passt zu Copans aktueller Strategie, die Produktionsstandorte näher an die

Endmärkte zu bringen, die Logistik zu rationalisieren und einen effizienten und

prompten Service überall auf der Welt zu ermöglichen .



Informationen zu Copan



Copan widmet sich der Entwicklung hochwertiger und innovativer Produkte zur

Probenentnahme für Infektionskrankheiten, Humangenomik, Umwelt- und forensische

Anwendungen sowie automatisierter Workflow-Lösungen. Unsere Ideen haben 40 Jahre

lang den Fortschritt im Bereich der Präanalytik vorangetrieben und zur

Entwicklung von sinnvollen Produkten geführt, die auf jeden Bedarf zugeschnitten

sind. Darunter unsere patentierten FLOQSwabs®, die die Probenentnahme und den

Probentransport komplett neu erfunden haben, während das WASPLab®

Automatisierungs-Ökosystem den Labor-Workflow revolutioniert hat. Auch heute

noch ist Copan bestrebt, diese Innovation fortzusetzen und Qualitätsprodukte,

maßgeschneiderte Dienstleistungen und erstklassige Lösungen zur Verbesserung der

Gesundheit der Patienten anzubieten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527451/Copan_Puerto_Rico.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484615/CopanHD_Logo.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154753/4935297

OTS: Copan Italia SpA





