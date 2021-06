Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft deutlich aus

Gütersloh/New York (ots) -



Seit 2017 ist der Umsatz von Afya durchschnittlich um 80 Prozent pro Jahrgewachsen auf 203 Millionen Euro 2020. Afya ist das größte brasilianischeBildungsunternehmen mit Schwerpunkt Medizin, gemessen an derMarktkapitalisierung.Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagt: "Der Erwerb der Afya-Anteile ist fürBertelsmann von großer strategischer Bedeutung: Er stärkt unsere globalePosition im Markt für Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen. Zudem schaffter neben Relias und Alliant in den USA ein weiteres Standbein desBertelsmann-Bildungsportfolios. Und er bringt uns dem Ziel deutlich näher, mitdem Bereich Bertelsmann Education mittelfristig einen Jahresumsatz von einerMilliarde Euro zu erwirtschaften."Shobhna Mohn, Executive Vice President Bertelsmann Investments, sagt: "InZusammenarbeit mit Crescera Capital, der Gründerfamilie Esteves, demAfya-Management und unserem Bertelsmann-Investment-Team in Brasilien wurde Afyaerfolgreich aufgebaut. Afya ist in den letzten Jahren trotz der Wirtschaftskrisein Brasilien und der globalen Pandemie jedes Jahr deutlich zweistelliggewachsen. Wir freuen uns, mit dem Erwerb der Afya-Beteiligung einen wichtigenBeitrag zur Weiterentwicklung der Bertelsmann-Konzernstrategie in den BereichenBildung und Internationalisierung zu leisten."Afya richtet sich sowohl an Medizinstudenten als auch an Ärzte, die sichfortbilden wollen. Das seit 2019 erfolgreich an der Nasdaq in New York notierteUnternehmen ist das größte seiner Art in Brasilien. Es verfügt überNiederlassungen in 18 Bundesstaaten des südamerikanischen Landes. Heute nutzenmehr als 220.000 Studenten und Ärzte jeden Monat die digitalen Bildungsangebotevon Afya. Seit 2017 hat sich die Anzahl der Medizinstudenten auf 13.000versechsfacht. Afya arbeitet derzeit mit 430 Partner-Kliniken und-Krankenhäusern zusammen.Bertelsmann wird die Anteile an Afya von Crescera Educacional II erwerben, einemFonds, der 2014 von Crescera Capital mit Bertelsmann als Hauptinvestor aufgelegtwurde. Der Konzern will Afya gemeinsam mit der Gründerfamilie Esteves, die 24Prozent der Anteile und 45 Prozent der Stimmrechte hält, und dem erfolgreichenManagement des Unternehmens weiterentwickeln.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das inrund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, dieBertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie dasinternationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität undUnternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote undinnovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmannverfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Im Jahr 2021 begeht Bertelsmannden 100. Geburtstag seines Nachkriegsgründers und langjährigenVorstandsvorsitzenden Reinhard Mohn.