ING Bank wählt Sentinel als technischen Experten zur Unterstützung bei der Überwachung der Compliance von Google mit den mit der Europäischen Kommission vereinbarten Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Fitbit-Übernahme durch Google

Aaron Weller, Präsident von Sentinel, erklärte: „Diese Ernennung bestätigt, dass Sentinel über die notwendigen technischen Fähigkeiten verfügt, einschließlich Data Governance, Datenschutz und APIs für die Expertenaufsicht, die ausreichen, um einige der wohl schwierigsten und drängendsten technologischen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Ernennung unterstreicht, dass Sentinel ein führendes Unternehmen in diesem Bereich ist. Wir sind mehr als begeistert, mit der EC, ING und Google zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen eingehalten werden, und um zu zeigen, wie die EC und die Industrie zusammenarbeiten können, um es Unternehmen zu ermöglichen, weiterhin großartige Produkte zu entwickeln und gleichzeitig die Wettbewerbsbedenken der EC zu berücksichtigen."

BELLEVUE, Washington, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Sentinel, LLC gab heute bekannt, dass es von der ING Bank in ihrer Eigenschaft als Überwachungstreuhänder in der Sache COMP/M.9660 - Google/Fitbit als technischer Sachverständiger ernannt wurde, der mit der Überwachung der Verpflichtungen von Google gegenüber der EC beauftragt ist. Dies ist von Bedeutung, da die Genehmigung der Übernahme durch Google durch die Europäische Kommission von der vollständigen Compliance mit diesen Verpflichtungen abhängt. Die Auswahl als Sentinel Die Auswahl als technischer Experte wird es ING ermöglichen, die Leistung der Verpflichtungen während ihrer mehrjährigen Laufzeit angemessen zu überwachen.

Die Genehmigung der EC für die Übernahme von Fitbit durch Google ist an die Bedingung geknüpft, dass ein von Google angebotenes Verpflichtungspaket vollständig eingehalten wird. Dazu gehört auch die Zusage von Google, eine technische Trennung der Daten relevanter Fitbit-Benutzer aufrechtzuerhalten, die in einem „Datensilo" gespeichert werden, getrennt von allen anderen Google-Daten, die für Werbung verwendet werden. Darüber hinaus wird Google die von Wearables, die am Handgelenk getragen werden, und anderen Fitbit-Geräten erfassten Gesundheits- und Wellness-Daten von Benutzern im EWR nicht für Google Ads verwenden, einschließlich Suchwerbung, Display-Werbung und Werbevermittlungsprodukte. Dies bezieht sich auch auf Daten, die über Sensoren (einschließlich GPS) erfasst werden, sowie auf manuell eingegebene Daten. Display-Werbung und Werbevermittlungsprodukte.

Außerdem haben Benutzer aus dem EWR die Möglichkeit, die Verwendung von in ihrem Google-Konto oder Fitbit-Konto gespeicherten Gesundheits- und Wellnessdaten durch andere Google-Dienste (wie Google Search, Google Maps, Google Assistant und YouTube) zuzulassen oder zu verweigern. Die Rolle von Sentinel als technischer Experte wird darin bestehen, sicherzustellen, dass alle Ergebnisse, die ING der EC als Überwachungstreuhänder vorlegt, gut informiert und durch Beweise gestützt sind.

Informationen zu Sentinel

Vertrauenswürdige Datenschutzberater, auf Datenschutzforschung basierende Technologie

Ethos Privacy by Sentinel arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden an deren Datenschutzprogrammen und findet dabei das richtige Gleichgewicht zwischen Datenschutzzielen und geschäftlichen Anforderungen. Angesichts des Tempos und der Komplexität der Datenschutzgesetze rund um den Globus überbrücken wir fachkundig die Lücke zwischen dem aktuellen Zustand und dem optimalen Zustand. Neben der Beratung bietet das Unternehmen eine Software-Plattform für Unternehmen, die über die grundlegende Compliance hinausgehen und den Datenschutz als strategisches Unterscheidungsmerkmal nutzen wollen.

Weitere Informationen: cultureofprivacy.com Connect: LinkedIn Twitter

Weitere Informationen: ING.com Verbinden Twitter LinkedIn

Pressekontakt: Karen Howe +1 (206) 619- 3692 karen@sentinelcsg.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1526867/Ethos_Privacy_By_Sentinel_Logo.jpg