Umfrage von Workday zeigt, dass Mitarbeitende in Europa verlorene Karrierechancen schnell nachholen wollen

Ergebnisse machen deutlich, dass die Befragten hinsichtlich beruflicher Einbußen in Folge fehlender Entwicklungsmöglichkeiten besorgt sind

MUNICH, Germany, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday , Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , veröffentlicht die ersten Ergebnisse der europäischen Umfrage mit dem Titel „ The Employee Outlook: Understanding Employee Sentiment and Priorities Across Europe ”. Dabei wird deutlich, dass Mitarbeitende in Europa in Folge der Pandemie negative Auswirkungen auf ihre Karriereplanung befürchten. Bei einigen führte die abrupte Umstellung auf Heimarbeit dazu, dass sie wichtige Möglichkeiten nicht wahrnehmen konnten, um neue Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten zu erlangen.