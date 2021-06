Wachstumstrend hält an: Erlös-Ausblick nach Q1 leicht angehoben

Netfonds hat gestern ausgewählte Umsatz- und Ergebniskennziffern zum Jahresauftaktquartal berichtet und eine erfreuliche Wachstumsdynamik gezeigt. Aufgrund der starken Traktion bei Depot-Neueröffnungen und eines damit einhergehenden Anstiegs der Assets under Administration auf 18,2 Mrd. Euro (+32,8% yoy) wird im Gesamtjahr nun ein Brutto- Konzernumsatz von 180 Mio. Euro (zuvor: 165 bis 170 Mio. Euro) angestrebt.



[Tabelle]



Divergierende Umsatzentwicklung auf Segmentebene: Das Umsatzwachstum (brutto +23,2% yoy) wurde von den Geschäftsbereichen Wholesale (+15,6% yoy auf 23,6 Mio. Euro) sowie Regulatory & Technology (+47,9% yoy auf 15,0 Mio. Euro) getragen. Aufgrund des unterjährig schwankenden Geschäftsverlaufs sowie Corona-bedingter Verzögerungen bei den Grundbuchämtern war der Bruttoerlös im Bereich Real Estate, Products & Marketing mit 2,5 Mio. Euro (-10,7% yoy) hingegen rückläufig, was nach Unternehmensangaben jedoch zu entsprechenden Nachholeffekten v.a. in der zweiten Jahreshälfte führen sollte.



Weiterer Profitabilitätszuwachs: Ergebnisseitig erzielte Netfonds eine auf 20,8% verbesserte Rohertragsmarge (+60 BP yoy). Das EBITDA erhöhte sich um 122,2% yoy, während sich das EBIT mit 0,54 Mio. Euro (Vj. 0,03 Mio. Euro) vervielfachte. Damit verdeutlicht die Gesellschaft u.E., dass sich die Investitionen der vergangenen Jahre aufgrund positiver Marktbedingungen (intensivierte Regulierung, beschleunigte Schließung von Bankfilialen sowie zunehmender Allfinanz-Beratungsbedarf) sukzessive auszahlen.

Verbesserter Ausblick auf 2021: Die Ergebnisse aus Q1 stellen angesichts eines traditionell starken Schlussquartals (Ø-EBITDA-Beitrag 2018-2020: 60,0%) keine geeignete Run Rate für das Gesamtjahr dar. Netfonds hielt daher entgegen der höheren Erlöserwartung ergebnisseitig an der Prognose unverändert fest (EBITDA: 5,5 bis 6,5 Mio. Euro; EBIT: 3,5 bis 4,0 Mio. Euro). Vorbehaltlich einer andauernd stabilen Kapitalmarktlage erachten wir den Ausblick nach wie vor als zurückhaltend und positionieren uns nun im Zuge einer erhöhten Umsatzerwartung (MONe: 177,0 Mio. Euro) noch deutlicher über der Ergebnis-Guidance (MONe EBITDA: 6,9 Mio. Euro; zuvor: 6,7 Mio. Euro). Nennenswerte Zusatzverträge aus den CareFlex-Beratungsgesprächen würden u.E. weiteres Upside-Potenzial bieten.



Fazit: Die KPIs konnten in Q1/21 deutlich erhöht werden, weshalb Netfonds zumindest umsatzseitig bereits einen leicht verbesserten Ausblick auf das Gesamtjahr gab. Hinsichtlich der kommenden Entwicklung sollten insbesondere eine nachhaltige Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche sowie der Ausbau des digitalen Produktangebots weiter Früchte tragen. Nach Anpassung unserer Prognosen erhöht sich das DCF-basierte Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





