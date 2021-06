Ein früher Blick auf den großen Juni-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, seit geraumer Zeit ist das Timing der Fed „Trader-unfreundlich“: Die US-Zentralbank terminiert ihre Sitzungen – ob gewollt oder ungewollt – meist so, dass sie in der ...

seit geraumer Zeit ist das Timing der Fed „Trader-unfreundlich“: Die US-Zentralbank terminiert ihre Sitzungen – ob gewollt oder ungewollt – meist so, dass sie in der Verfallstagswoche liegen. Auch im Juni ist das so; die Fed-Sitzung findet am 15./16.06. statt, der Verfallstag (18.06.) ist zwei Tage später. Und weil die Kursreaktionen auf die Fed-Sitzung mitunter stärker ausfallen, bringt das die Trader und Stillhalter hin und wieder unter Druck.

In der jüngsten Vergangenheit haben sich zwar immer wieder führende Fed-Mitglieder in diese Richtung geäußert, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Anleger diese einfach abtaten – nach dem Motto „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Es gibt also einiges Überraschungspotenzial bei dieser Fed-Sitzung.

Daher ist die Nähe zum großen Verfallstag besonders kritisch. Starke Kursausschläge nach der Fed-Sitzung könnten nicht nur die „normalen“ Trader und Anleger, sondern vor allem die Stillhalter in die Bredouille bringen, wenn die Kurse gegen sie laufen. Sie müssten entsprechende Absicherungsmaßnahmen ergreifen, die bekanntlich die Kursausschläge verstärken können, Und weil bei großen Verfallstagen die Positionen besonders groß sind, ist dieser „Verstärkungsfaktor“ entsprechend größer.

Das aktuelle Verfallstagsdiagramm

Wir schauen daher schon heute auf die Verfallstagpositionierung, um möglichst frühzeitig Tendenzen oder Extreme zu erkennen, die den weiteren Kursverlauf beeinflussen können.

Beginnen wir wie immer mit dem Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm:

Der DAX hat sich in der Vorwoche an die 15.700-Punkte-Marke herangepirscht. Im Verfallstagsdiagramm sehen Sie, dass er damit schon ein Stück in den absolut bullishen Bereich der Positionierungen zum Juni-Verfallstag hineingelaufen ist, der ab ca. 15.500/15.600 Punkten beginnt. Dieser Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass sich dort kaum noch Put-Positionen (rote Balken) befinden, sondern fast ausschließlich Call-Positionen (blaue Balken).