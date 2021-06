IoT-Spezialist Clinaris gewinnt Dr. Hans-Peter Kemmer als neuen Beirat / Ehemaliger Ärztlicher Direktor der Lungenklinik Hemer bringt seine Expertise beim Thema Krankenhaus- und Hygienemanagement ein

München (ots) - Die auf digitale Lösungen für Krankenhäuser und Pflegeheime

spezialisierte Clinaris GmbH hat sich mit Dr. med. Hans-Peter Kemmer hochkarätig

verstärkt. Der langjährige Ärztliche Direktor der Lungenklinik Hemer wird das in

Garching bei München ansässige Unternehmen in seiner Funktion als Beirat künftig

sowohl in laufenden Projekten als auch bei der Weiterentwicklung der

vielfältigen IoT-Lösungen rund um das Bettenmanagement in Kliniken sowie das

Echtzeit-Tracking von Medizinprodukten unterstützen.



"Wir freuen uns sehr, mit Hans-Peter Kemmer nicht nur einen langjährig

qualifizierten Arzt, sondern gleichzeitig auch einen anerkannten Experten für

das Qualitäts- und Risikomanagement in Klinken und Pflegeeinrichtungen als

Berater gewinnen zu können", sagt Thorsten Amann, Geschäftsführer und Mitgründer

der Clinaris GmbH. "Herr Dr. Kemmer passt mit dieser Kombination aus

medizinischem, organisatorischem und auch technologischem Wissen perfekt zu

uns."







an der Uniklinik der RWTH Aachen. 1989 wechselte er an die Lungenklinik Hemer,

wo er bis April 1991 als Assistenzarzt seine pneumologische Weiterbildung

abschloss. Nach verschiedenen beruflichen Stationen außerhalb der Lungenklinik,

u.a. mit der Weiterbildung als Facharzt für Kardiologie, kehrte er 1999 als

Oberarzt nach Hemer zurück. Von 2001 bis 2003 erfolgte berufsbegleitend ein

Krankenhausmanagement-Studium sowie eine Ausbildung im Qualitäts- und

Veränderungsmanagement. 2004 bis zu seinem beruflichen Ausscheiden im Sommer

2020 übernahm Dr. Kemmer dann die Aufgaben des Ärztlichen Direktors der

Lungenklinik Hemer.



"Ich habe rund um die strukturellen und organisatorischen Abläufe in der Klinik

immer die Fragen in den Mittelpunkt gestellt, was primär für die Patienten

sinnvoll ist aber andererseits auch hilfreich für die Mitarbeitenden", so

Kemmer. "Und auch wenn Patienten es nicht jedes Mal äußern, erwarten sie zu

Recht in einem Krankenhaus eine State-of-the-Art-Versorgung, die von der

medizinischen Behandlung über den Service bis hin zum hygienisch einwandfreien

Krankenhausbett reicht. Hier zusammen mit Clinaris den Krankenhäusern und

Pflegeeinrichtungen digitale Lösungen zu ermöglichen, die Patienten,

Mitarbeitern und den Trägern zukunftsorientierten Nutzen bringen, ist eine

spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."



Über CLINARIS - http://www.clinaris.com



Die CLINARIS GmbH hat mit HPM® eine digitale Lösung entwickelt, die den

gesetzlich vorgeschriebenen Aufbereitungsprozess von Medizinprodukten der

Kategorien I und II sowie von Krankenzimmern in Echtzeit steuert und in

Einzelschritten dokumentiert. Dabei werden Prozesse und der Einsatz der

Personalressourcen optimiert. Zusätzlich zeigt HPM® in Echtzeit für im System

registrierte Medizinprodukte den exakten Standort sowie den hygienischen und

technischen Status an und überwacht die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungs-

und Test-Termine. Die CLINARIS GmbH mit Sitz in Garching bei München wurde 2014

gegründet und zählt zu den Pionieren im digitalen Hygienemanagement.



