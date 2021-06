SIGNA Real Estate veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte 2020

Wien/Berlin, 8. Juni 2021 - Die Immobiliengesellschaften SIGNA Prime Selection AG (SPS) und SIGNA Development Selection AG (SDS) haben ihre Nachhaltigkeitsberichte publiziert. Diese unterstreichen die ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung und zeigen die Aktivitäten von SIGNA Real Estate in diesen Bereichen. Beide Berichte wurden in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) in der "Kern"-Option erstellt.

Die Nachhaltigkeitsberichte 2020 der SIGNA Real Estate beschreiben umfangreich das ESG-Management, den Fortschritt bei der Umsetzung der 2020 verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie und die verschiedenen Aspekte des Nachhaltigkeitsansatzes in Hinblick auf die Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen. Gleichzeitig dienen die Publikationen als Fortschrittsberichte im Sinne des UN Global Compact, dem beide Gesellschaften ebenfalls 2020 beigetreten sind.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat SIGNA Real Estate mit einem starken Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Immobilienwirtschaft und ihrem Engagement für zukunftsfähige Immobilien und Quartiersentwicklungen wichtige Akzente gesetzt. Der außerordentliche Fortschritt zeigt: Wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Wachstum verstärken einander.

Timo Herzberg, CEO SIGNA Real Estate Germany: "In unserer Rolle als Stadt- und Quartiersentwickler tragen wir große Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Die deutliche Verbesserung der CO₂-Bilanz ist dabei eines unserer wichtigsten Ziele. Dafür erweitern wir laufend unser Wissen und bringen umweltverträgliche und innovative Lösungen zum Einsatz. So können wir einen wesentlichen Beitrag zu einem der drängendsten Themen unserer Zeit leisten - dem Klimaschutz."