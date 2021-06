PLUG POWER schießt heute kräftig nach oben. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 27,20. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Das bisherige Hoch lag bei 26,29 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Für alle, die bei PLUG POWER ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.