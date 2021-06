Revolution durch XR Process Experience - Mitarbeitende werden zu Helden der Digitalen Transformation und gestalten Prozesse virtuell mit (VIDEO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Mitarbeiter durch Veränderung zu inspirieren undgleichzeitig neue Wege mitgestalten zu lassen, ist entscheidend fürTransformationsvorhaben. Mit der SAP Software Component Extended Reality Cloud(XR Cloud) können Geschäftsprozesse erlebbar und aktiv mitgestaltet werden undsind für die interessierte Community von überall verfügbar. AlsCo-Innovationspartner beteiligt sich BearingPoint an der sogenannten XR ProcessExperience, um Prozessveränderungen in virtueller Realität zu ermöglichen undMitarbeiterbegeisterung nachhaltig zu entfesseln.Die vom Softwarekonzern SAP bereitgestellte Software Component XR Cloud zurvirtuellen Gestaltung von Geschäftsprozessen setzt neue Maßstäbe für dieUmsetzung ganzheitlicher Transformationen. Holistische Konzepte setzen aufZusammenarbeit, Einbindung und intensive Nutzung des Wissens und derFertigkeiten der Mitarbeiter. Oftmals wird dieser Wandel lediglich mitkonventionellen Methoden, stark vermittlerzentriert und theorielastig mitwenigen Visualisierungen und textlastigen Dokumentationen durchgeführt, was fürden Anwender im digitalen Zeitalter antiquiert wirkt. Im globalen Kontext tretenzudem oft Sprachbarrieren und Übersetzungsaufwände bei Dokumentationen undSchulungsunterlagen auf. Die Umstellung von etablierten Prozessen auf neueArbeitsweisen und Systeme fordert nicht nur neues Handeln, sondern zusätzlichneues Denken und neue Tools.Extended Reality (XR) unterstützt diese Simulation und macht sie bereits vorInbetriebnahme erlebbar. Mitarbeitende können in ihre Umgebung virtuelleintauchen und aktiv darin arbeiten, während Kollegen und Berater die Szene inEchtzeit begleiten. Dies verstärkt das inhaltliche Verständnis und führt zueiner hohen Akzeptanz neuer Prozesse, Rollenprofile und IT-Systeme.Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive bei BearingPoint: "Mit der XRCloud arbeiten wir mit einem hoch-innovativen Cloud Service der SAP BusinessTechnology Platform, um Prozessveränderungen für Mitarbeitende erlebbar undinteraktiv zu gestalten. Dies ist gerade für Remote-Arbeit ein kosteneffizienterBaustein, der die digitale Transformation insgesamt beschleunigt."Mithilfe der Software Component XR Cloud können Kunden in einer virtuellenUmgebung SAP-Logistikprozesse mit Extended Reality Technologien interaktiv undbasierend auf Echtzeit-SAP-Systemdaten und Benutzeroberflächen erleben. Sokönnen komplexe Logistikprozesse einerseits sehr leicht veranschaulicht undandererseits gleichsam spielerisch erlernt werden. Selbstverständlich kann dasmit einer Virtual Reality Brille auch von zu Hause oder von jedem anderen