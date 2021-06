Aeditive erhält 6 Mio. Euro Seed-Kapital für Digitalisierung der Bauindustrie (FOTO)

Hamburg (ots) - Finanzierungsrunde wird angeführt von BitStone Capital, weitere

Investoren sind Atlantic Labs, renommierte Business Angels und die Glatthaar

Holding



Das Hamburger Startup Aeditive veröffentlicht heute den Abschluss einer 6 Mio.

Euro ($7 Mio.) Seed-Finanzierungsrunde mit Lead Investor BitStone Capital

(Köln). Auch der Berliner VC Atlantic Labs, der bereits in der Pre-Seed-Phase

investiert hatte, beteiligte sich an der Runde. Weitere Investoren sind

renommierte Business Angels, u.a. Young Sohn (Ex-Samsung), Sebastian Pollok

(Ex-Amorelie) und Marc Stilke (Ex-Immobilienscout24) sowie - als strategischer

Investor - die Glatthaar Holding aus dem Schwarzwald, Europas größter Hersteller

von Bodenplatten und Fertigteilkellern und eines der innovativsten Unternehmen

der Branche.





Mit seinen robotischen Fertigungsanlagen und einer cloudbasiertenPlanungssoftware stellt Aeditive der Industrie den zentralen Baustein für einedigitale Wertschöpfungskette zur Verfügung. Auf diese Weise könnenBauunternehmen zentrale Herausforderungen wie Fachkräftemangel, verzögerteInfrastrukturprojekte und massive CO2-Emissionen besser managen."Mit dem frischen Kapital werden wir unsere Technologie in den Markt bringen.Dabei ist die Nachfrage bereits jetzt größer, als wir sie mit dem aktuellen Teambedienen können. Recruiting wird eine Kernaufgabe für uns sein", sagt AlexanderTürk, CEO & Co-Founder von Aeditive. "Wir werden unser Team von Experten starkausbauen, um unser vielschichtiges Produkt mit Software-, Hardware- undMaterialkomponenten weiter zu entwickeln."Das Produkt von Aeditive, die Concrete Aeditor genannte Fertigungsanlage,besteht aus zwei Industrierobotern, die den Herstellungsprozess vonBetonfertigteilen vollständig automatisieren - von der Betonmischung bis zurNachbearbeitung. Geplant werden die Bauteile in Aeditives eigener Software inder Cloud. Der hohe Automatisierungsgrad bietet eine Antwort auf den zunehmendenFachkräftemangel der Branche. Durch Bauteiloptimierungen sollen Beton und diedamit verbundenen CO2-Emissionen eingespart werden."Die Struktur der Finanzierungsrunde in ihrer Mischung aus versierten VentureCapital Funds und strategischen Partnern ist ideal für Aeditive in dieser Phase.Die Industrialisierung der Bauindustrie hat enormes Potential und wir freuenuns, an Bord zu sein und unser umfassendes Netzwerk mit einzubringen", sagt KaiPanitzki, Managing Partner bei BitStone Capital.Aeditives Geschäftsmodell und Umsätze sind servicebasiert und beinhalten dieBereitstellung der Hardware, einer cloudbasierten Software und wesentlicherMaterialkomponenten. Für den Markteintritt fokussiert sich das Startup auf den