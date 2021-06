NORMA-Alufolie von MULTITEC künftig komplett aus ressourcenschonendem Material / Echt nachhaltig! Auch der Verpackungskarton besteht aus Recyclingstoffen (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA macht praktische Küchenhelfer zum echten Umwelt-Helden!

Die Aluminiumfolie der Eigenmarke MULTITEC besteht neuerdings zu 100 Prozent aus

Produktionsresten und spart dadurch riesige Mengen an Ressourcen ein. Für gerade

einmal 1,45 Euro bekommen Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Discounters eine

30-Meter-Rolle des praktischen Alleskönners.



Schützt die Umwelt und ist lebensmittelkonform





Bei der Herstellung der nachhaltigeren NORMA-Aluminiumfolie wird aufProduktionsreste zurückgegriffen, die in diesem Zusammenhang bislang unbeachtetgeblieben sind. Auf diesem Weg werden 95 Prozent der Ressourcen im Vergleich zurHerstellung von Primäraluminium eingespart und heraus kommt ein Produkt, dasgarantiert lebensmittelkonform ist. Kurz gesagt: Jedes Pausenbrot und jedesKuchenstück können mit doppelt gutem Gewissen mit der MULTITEC-Folie verpacktwerden.Auch beim Verpackungskarton hat sich der Lebensmittel-Händler gemeinsam mitseinem Lieferanten etwas einfallen lassen und greift auf Bestandteile zurück,die zu mindestens 90 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Die Verpackung kannsomit vollständig entleert im Papiermüll entsorgt und wieder derKreislaufwirtschaft zugeführt werden.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/4935385OTS: NORMA