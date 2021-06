Wichtiger Meilenstein erreicht - Havn Life führt sieben natürliche Gesundheitsprodukte ein

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) gibt die Produkteinführung von sieben neuen Rezepturen zur Unterstützung der Gehirngesundheit und Immunfunktion bekannt. Die Produkte sind online und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Die erste Linie natürlicher Gesundheitsprodukte von Havn Life Sciences ist da. Die Produkte heißen Mind Mushroom, Bacopa Brain, Rhodiola Relief, Cordyceps Perform, Chaga Immunity, Reishi Recharge und Lions Mane. Unter Your HAVN Life - Natural Health Supplements, bei Amazon oder in ausgewählten Nesters Market-Läden in British Columbia können die neuen Produkte erworben werden.

Die Rezepturen wurden getreu der HAVN-Life-Mission, die menschliche Leistungsfähigkeit zu stärken und Menschen zu ihrem vollen Potenzial zu verhelfen, entwickelt und beinhalten eine Reihe qualitativ hochwertiger Pilze und Pflanzenextrakte, die die Immunfunktion stärken und Entzündung lindern. Das Unternehmen reagiert damit auf den wachsenden Bedarf an Lösungen, die die menschliche Produktivität verbessern, täglichen Stress mindern und die Immungesundheit unterstützen.

Die Einführung dieser Produktlinie für den Einzelhandel ist Teil von HAVN Lifes Strategie, natürliche Gesundheitsprodukte zu entwickeln, die der Gehirngesundheit und den Geistesfunktionen zu Gute kommen. Neben der Arbeit an der standardisierten Extraktion psychedelischer Verbindungen in der Lieferkette für Forschung und klinische Anwendung, kann das Biotech-Unternehmen nun seine Vision vorantreiben, Menschen zu helfen, ihr wahres Potenzial zu erkennen - frei von Stress und Unausgeglichenheit.

"Wir sind begeistert, mit der Einführung unserer ersten Produktlinie für den Einzelhandel, den Markt für natürliche Gesundheitsprodukte zu betreten. [...] Die Aktivierung unseres Einzelhandelsbereiches ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und wird uns helfen, die Marke HAVN auszubauen und gleichzeitig weitere Rezepturen, die Menschen zu einem erfüllten Leben verhelfen, zu erforschen und zu entwickeln", erläuterte CEO Tim Moore.