Die unterwöchige Saisonalität zeigt die besten Tage für Bitcoin-Engagements

Zu spezifischen Zeiten kommen für jeden Markt sensible, relevante Nachrichten in gewisser Regelmäßigkeit. Auch wickeln institutionelle Marktteilnehmer ihre Aktionen weniger willkürlich, sondern vielmehr in regelmäßigen Zeitintervallen ab. Hieraus ergeben sich Anomalien für spezifische Märkte, die wir kleinen Spekulanten ausnutzen können.

Stärke zur Wochenmitte im Bitcoin

Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass die besten Tage, um im Bitcoin investiert zu sein, Dienstag und Mittwoch sind. Dies ist im Aktienmarkt übrigens ganz ähnlich, wie wir an dieser Stelle bereits thematisiert haben.

