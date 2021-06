RTL holt Pinar Atalay von den ARD-'Tagesthemen'

(neu: Statement von ARD-aktuell)



KÖLN (dpa-AFX) - Die "Tagesthemen"-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zum 1. August zum Privatsender RTL . Das gab RTL am Dienstag in Köln bekannt. Per Video in die RTL-Pressekonferenz zugeschaltet sagte die 43-Jährige, sie freue sich auf eine neue Herausforderung.

Atalay werde den Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Die Journalistin wurde in einer Mitteilung zitiert: "In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen." Sie wolle mit ihrer Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer gerecht werden, mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar sei.