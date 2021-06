Neue Technologien machen Sportwetten und Gewinnen einfacher

Die Sportwetten erfreuen sich auch in Deutschland schon seit Ewigkeiten einer großen Beliebtheit. In den Anfängen gab es jedoch natürlich längst nicht so viele Möglichkeiten auf Sportereignisse zu wetten. Einige Sportwettenfans erinnern sich vielleicht noch an die ersten Wetten beim Fußball-Toto. Dort konnte man bereits vor vielen Jahren auf die Spielausgänge beim Fußball seine Tipps abgeben. Allerdings gab es bei diesem staatlichen Anbieter damals nicht die Möglichkeit auf einzelne Begegnungen zu wetten. Vielmehr musste man immer auf eine bestimmte Anzahl von Fußballspielen tippen und auch die Gewinnmöglichkeiten waren zumindest im Vergleich zu heute längst nicht so groß.

Durch das Internet haben Sportwetter mehr Möglichkeiten

Im Laufe der Zeit drängten dann aber immer mehr private Buchmacher auf den Markt. Spätestens durch die neuen Möglichkeiten durch das Internet gibt es mittlerweile unglaublich viele Online Sportwettenanbieter, welche um die Gunst der Kunden kämpfen. Aus Kundensicht ist es aber gar nicht so einfach, immer die besten Wettquoten für einzelne Veranstaltungen zu finden. Aus diesem Grund ist es für Sportwetter äußerst positiv, dass man sich auf Oddspedia umfassend über die zahlreichen Buchmacher und vor allem auch über die jeweils angebotenen Quoten zu verschiedenen Ereignissen informieren kann.

Bild: Fussball im Stadion. BIldquelle: Pexels / Pixabay.com

Durch einen computergestützten Quotenvergleich die Gewinne steigern

Durch einen Quotenvergleich kann man als ambitionierter Sportwetter ohne großen Aufwand herausfinden, bei welchem Wettanbieter es für einen bestimmten Spielausgang die höchsten Wettquoten gibt. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, dass man sich vor der Wettabgabe genau über die besten Quoten am Markt informiert. Schließlich macht es schon einen Unterschied, wenn man zum Beispiel 100 Euro auf einen Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich bei der Europameisterschaft setzen will. Bei einer aktuellen Topquote von 2,95 kann man sich bei entsprechendem Spielausgang über 295 Euro freuen, währen bei einer Wettquote von 2,65 der Gewinn immerhin 30 Euro niedriger ausfallen würde. Aus diesem Grund macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich mithilfe eines Quotenvergleiches über die lukrativsten Möglichkeiten informiert. Wobei es nicht nur beim Wetten, sondern zum Beispiel auch an den Aktienmärkten hilfreich ist, über wichtige Informationen rund um das Marktgeschehen zu verfügen.

Mit Surbets sichere Gewinne mitnehmen

Eine super Sache sind für Sportwetter die sogenannten Surebets. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, durch verschiedene Wetten auf einen unterschiedlichen Spielausgang bei einem Sportereignis unterm Strich auf jeden Fall einen Gewinn mitzunehmen. Dafür ist es zum Beispiel bei einem Tennismatch notwendig, dass man für den Gewinn beider Spieler möglichst die besten Quoten am Markt findet. Anschließend gilt es über einen Sure Bets Calculator herauszufinden, mit welchen Einsätzen man unabhängig vom Spielausgang unterm Strich immer einen Gewinn machen kann.

Solche Surebets sind allerdings nicht immer für jedes Sportevent vorhanden. Schließlich müssen die Wettangebote so aufgebaut sein, dass bei entsprechenden Einsätzen auch tatsächlich am Ende immer eine Gewinnsumme übrig bleibt. Aus diesem Grund kann es sich auf jeden Fall lohnen einen Sure Bets Calculator als moderne Technologie für sich zu nutzen und auf diesem Weg leichter Geld beim Wetten zu gewinnen.

Von Value Bets profitieren

Beim Wetten auf Sportereignisse sollte man sich generell nicht von Gefühlen und Emotionen leiten lassen. Schließlich geht es beim Wetten darum, dass man mit seinen Tipps möglichst erfolgreich ist und möglichst viele Gewinne erzielt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich grundsätzlich, sich mit den Rahmenbedingungen einer Begegnung auseinanderzusetzen. Durch eine genaue Analyse von verschiedenen Statistiken und auch Ergebnissen aus der Vergangenheit kann man in einem ersten Schritt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wette deutlich erhöhen. Nutz man zusätzlich vor der Wettabgabe noch ein sogenanntes Value Bet Tool, dann kann man durch diese interessante Technologie besonders wahrscheinliche Wettmöglichkeiten herausfiltern. Solche Wetten verfügen nach mathematischen Berechnungen über eine Eintrittswahrscheinlichkeit, die auf jeden Fall höher ist, als es die angebotene Wettquote eines Buchmachers vermuten lassen würde. Aus diesem Grund bieten Value Bets aus mathematischer Sicht besonders gute Gewinnmöglichkeiten.