Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Nun kommt eine ganz entscheidende Phase auf die Aktie von BioNTech zu! Es gilt, die Hürde von 200 Euro mit einem satten Sprung zu überschreiten und nicht in die Situation zu kommen, dass Gewinnmitnahmen angetrieben werden. Sollte es dazu kommen, wird der Kurs in Nullkommanichts wieder unter den Wert von 200 Euro rutschen! Es ist also Vorsicht geboten!

Wird BioNTech die Euphorie der letzten Wochen mit diesem Schritt nun mitnehmen können? Oder ist jetzt Schluss und man muss sich Sorgen um seine Gewinne machen? Eine extrem heikle Situation, vor allem für Anleger der ersten Stunde! Heute gibt der Kurs aber erstmal Gas und legt um 2,49 Prozent und 4,85 Euro gegenüber dem Vortag zu. Der neue Kurswert liegt bei 199,95 Euro!

Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.