Märkte am Dienstag: Nächste runde DAX-Marke im Visier – Das steckt hinter dem Rücksetzer der VW-Aktie

Der DAX beendete den Dienstagshandel knapp unter seinem Rekordhoch vom Vortag. Neue Allzeithochs liegen in der Luft, allerdings wird die Luft immer dünner.

Nach einem neuen Rekordhoch am Vortag bei 15.732 Punkten legte der DAX am Dienstag eine Verschnaufpause ein. So wurde der Handel schlussendlich bei 15.640 Punkten beendet (-0,2 Prozent).

Merck KGaA: Aktie mit neuem Kaufsignal

Zu den stärksten DAX-Gewinnern gehörte am Dienstag die Merck KGaA-Aktie (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), die zeitweise auf den höchsten Kursstand seit April kletterte.

Volkswagen: Aktie im Konsolidierungs-Modus

Einer der größten DAX-Verlierer war am Dienstag die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Grund für die Kursschwäche dürften Gewinnmitnahmen sein, denn die Aktie verzeichnete seit dem März-2020-Tief bei 79 Euro eine beeindruckende Kurs-Rallye. Seitdem haben sich die Notierungen zeitweise rund verdreifacht.

BYD: E-Auto-Bauer will Weltmarktführer werden

Bei den ausländischen Titeln stand unter anderem BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) im Fokus. Der chinesische E-Auto-Bauer setzt seine globale Expansion fort und könnte so in Kürze zum Weltmarktführer aufsteigen. Deshalb bestehen gute Chancen, dass die Aktie in Kürze wieder das jüngste Allzeithoch in Angriff nehmen wird.

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs notierte am Dienstagabend fast unverändert (-0,1 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,2183 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Dienstagabend aufwärts. Zuletzt notierte WTI mit 69,57 US-Dollar je Barrel in der Gewinnzone (+0,4 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 71,61 US-Dollar je Barrel (+0,2 Prozent).

Der Goldpreis gab nach und notierte bei 1.893,08 US-Dollar je Unze (-0,4 Prozent).

Wall Street: Seitwärtslauf

Von der New Yorker Wall Street kommen heute keine marktbewegenden Vorgaben, da sich die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 zeitweise im Bereich ihrer Vortagesschlusskurse bewegen.

