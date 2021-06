Vermögensverwalter Inno-Invest bietet Robo Advisor-Plattform für Versicherungsmakler / KWG-lizenziertes Fintech baut Online-Vermögensverwaltung für Privatkunden und die Vermittlerplattform weiter aus (FOTO)

Köln (ots) -



- Kapitalanlagen für Privatkunden bereits ab 5.000 Euro

- Auswahl aus unterschiedlichen ETF- und Aktien-Strategien

- Anlagen bis 50.000 Euro ohne Verwaltungsgebühren

- Vermittler-Plattform für Versicherungsmakler ohne §34f GewO



Neben dem Direktangebot für Privatkunden eröffnet die Inno-Invest

(https://www.inno-invest.de) ein neues Geschäftsfeld. Dafür wurde zusammen mit

erfahrenen Experten und etablierten Versicherungsagenturen eine ganzheitliche

und vor allem kostengünstige Lösung entwickelt. Die professionelle

Vermögensverwaltung der Inno-Invest kann jetzt von jedem Makler in Deutschland

online vermittelt werden. Die Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen und

erste Makler gewonnen. Weitere Interessenten durchlaufen aktuell die

Onboarding-Phase.





"Wir unterstützen Makler und sprechen eine gemeinsame Sprache. Die Zeiten, indenen Kunden wegen einer Kapitalanlage zur Bank oder Sparkasse geschickt werdenmussten, sind vorbei" sagt Stefan Schmitt, COO der Inno-Invest.Versicherungen sind ein Teil des Kapitalanlagegeschäfts. Möglichkeiten zumAngebot für klassische Anlageprodukte der Banken und die klassischeVermögensverwaltung bleiben Versicherungsmaklern oftmals verwehrt. Die Zulassungnach §34f GewO ist für viele Makler mit hohem Aufwand verbunden. Um dementgegenzuwirken wurde das Angebot der Inno-Invest darauf ausgerichtet, dieVermittlung einer professionellen und kostengünstigen Vermögensverwaltung durchMarkler zu ermöglichen. "Mit über 30 Jahren Erfahrung bei Privatbanken kann ichsagen, dass unsere Vermögensverwaltung, so wie wir sie anbieten, früher in derbreiten Gesellschaft nicht angeboten wurde und bisher nur den wohlhabendenAnlegern vorbehalten war", so Herbert Schmitt, Geschäftsführer und Gründer desVermögensverwaltungsinstituts.Diese Exklusivität ist nun vorbei. Ob kleines oder großes Vermögen spielt heutekeine Rolle mehr, Anleger müssen nicht auf Sicherheit oder Qualität in derVermögensverwaltung verzichten. Mit eigenen Strategien für unterschiedlicheZielgruppen und der entwickelten Robo Advisor-Technologie überführt dieInno-Invest die Werte eines traditionellen Vermögensverwalters ins digitaleZeitalter. Dabei ist die Inno-Invest unabhängig und keinem Finanzinstitutverpflichtet. "Für Privatkunden sind wir eine weitere gute Alternative zuherkömmlichen Banken. Für Versicherungsmakler zudem ein zuverlässigerKooperationspartner", erklärt Herbert Schmitt weiter.Das Angebot der Inno-Invest an Versicherungsmakler umfasst neben dem Zugang zurOnline-Vermögensverwaltung ein etabliertes Experten-Netzwerk und dieVertriebserfahrung etablierter Versicherungsmakler, Vertriebsschulungen,Online-Marketing, ein automatisiertes und transparentes Abrechnungs- undProvisionsmanagement sowie das Angebot für eine moderne, professionelleWebseite, worüber innerhalb weniger Minuten Kundendepots online und rechtssichereröffnet werden können.Über das UnternehmenDie Innovative Investment Solutions GmbH (kurz Inno-Invest) wurde 2014 vomDarmstädter Herbert Schmitt als klassische Vermögensverwaltung für vermögendePrivatkunden in Frankfurt am Main gegründet. Mit traditionellen Wurzelngestartet, vollzog die Inno-Invest in den Jahren 2017 bis 2019 einen digitalenWandel, hin zum Fintech bzw. zu einem modernen Robo Advisor. Heute hat dieInno-Invest ihren Geschäftssitz in Köln. Neben der professionellenFinanzportfolioverwaltung stellt die Inno-Invest ein Haftungsdach(https://inno-haftungsdach.de) für professionelle Finanzdienstleister. DieGesellschaft besitzt unter der BaFin-Nummer 136403 die Erlaubnisse gemäß §32Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Kreditwesengesetz (KWG) für die Anlagevermittlung,Anlageberatung, Abschlussvermittlung und die Finanzportfolioverwaltung.Pressekontakt:Herr Herbert SchmittE-Mail: mailto:hallo@inno-invest.deHerr Stefan SchmittE-Mail: mailto:s.schmitt@inno-invest.dePostanschriftGoltsteinstraße 87a50968 KölnTelefon: +49 (221) 800 453 77http://www.inno-invest.de