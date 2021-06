Die METRO Plastic Initiative vereint Kunden, Lieferanten und die Plastic Bank im Kampf gegen Plastikmüll auf dem Weg in die Ozeane (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- METRO startet als weltweit erster Großhändler eine mehrjährige Kooperation mit

Plastic Bank

- Ziel ist es, Millionen Kilo Plastikmüll zu regenerieren, bevor er in den

Weltmeeren landet, und das Leben von sozial benachteiligten Menschen in

Küstenregionen zu verbessern

- Gemeinsam mit zahlreichen Lieferanten spricht METRO damit rund 16 Millionen

Kunden in 24 Ländern an und unterstützt sie bei nachhaltigen

Geschäftsentscheidungen



Gemeinsam mit Plastic Bank, einem innovativen Sozialunternehmen, das seit 2013

ethische Recycling-Ökosysteme in Küstengemeinden weltweit aufbaut, startet METRO

eine internationale, mehrjährige Kooperation mit ehrgeizigen Zielen: allein in

den ersten 12 Monaten der Partnerschaft sollen mehr als 65 Millionen

Plastikflaschen, das entspricht über 1 Million Kilo Plastikmüll, vor dem

Eintritt in die Weltmeere abgefangen werden. Die METRO Plastic Initiative

vereint zu diesem Zweck METRO Kunden, Lieferanten und Plastic Bank. Am

Weltozeantag fällt der Startschuss in weltweit 24 METRO Ländern.







zweiwöchigen kommerziellen Kampagne, während der das Thema Plastik dann auf

allen Kanälen des Großhändlers noch stärker in den Fokus der Kunden gerückt

wird. Dabei werden landespezifisch unterschiedliche Produkte mit nachhaltigeren

Kunststoffverpackungen in den Mittelpunkt gestellt, zum Beispiel weil sie nach

einer Umgestaltung weniger neues Kunststoffmaterial benötigen, recycelte

Materialien enthalten, kompostierbar sind oder weil sie durch eine Veränderung

des Materials oder der Farbe leichter zu recyceln sind. Diese zusätzlichen

Informationen ermöglichen es den Kunden, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen,

ihr eigenes Recyclingverhalten zu verbessern und gleichzeitig Gutes zu tun. Denn

mit jedem gekauften Kampagnen-Produkt unterstützen METRO und ihre Kunden sowie

die teilnehmenden Lieferanten die Arbeit des kanadischen Sozialunternehmens

Plastic Bank.



"Nachhaltigkeit ist ein strategisches Muss für alle Unternehmen. Bei METRO ebnen

wir unseren 16 Millionen Kunden den Weg, ihre Betriebe nachhaltig zu führen. Mit

der METRO Plastic Initiative unterstützen wir sie auf der einen Seite dabei, das

Thema Plastikmüll in ihrem eigenen Bereich anzugehen. Auf der anderen Seite

schaffen wir es durch unsere Partnerschaft mit ihnen, ausgewählten Lieferanten

und der Plastic Bank jährlich rund 1,3 Millionen Kilo Plastikmüll aus den

Ozeanen fernzuhalten und gleichzeitig gefährdete Küstengemeinden zu

unterstützen", sagt Andrea Euenheim, im Vorstand der METRO AG für Nachhaltigkeit



