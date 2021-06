München (ots) -



- Deloitte untersucht erstmals die Verbreitung und Erfolgsfaktoren für den

Einsatz von Process Mining bei Anwenderunternehmen, unterstützt von der

Process Mining-Legende Prof. Dr. Wil van der Aalst

- Die Mehrheit der befragten Experten, rund 63 Prozent, haben demnach bereits

mit der Implementierung von PM begonnen, 83 Prozent planen eine globale

Ausweitung ihrer Initiativen

- 84 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, dass Process Mining Mehrwerte

liefert, vor allem durch Prozes



Es ist eine noch recht junge Technologie, die Deloitte in seiner Global Process

Mining Survey untersucht: Anfang des neuen Jahrtausends war der Niederländer Dr.

Ir. Will van der Aalst einer der ersten, der sich intensiv mit den Potenzialen

von Prozessoptimierung beschäftigte und die Grundlagen für die wissenschaftliche

und wirtschaftliche Nutzung von Process Mining legte.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Inzwischen ist van der Aalst renommierter Professor an der RWTH Aachen und eineinternational gefragte PM-Koryphäe, die bei der Konzeption des Surveysmaßgeblich beteiligt war. Zugleich hat sich die Technologie als Bindegliedzwischen Data-Mining und Business Process Management fest etabliert und hilftbei der Hebung von in den Daten schon enthaltenem, implizitem Prozesswissen.Mit der Global Process Mining Survey 2021 bewertet Deloitte erstmals dieaktuelle Verbreitung von Process Mining (PM) und liefert Einblicke, wie mit derTechnologie nachhaltig Mehrwerte erzeugt werden können. Ziel der Umfrage untermehr als 100 internationalen IT-Spezialisten ist die Identifizierung von Trendsund Fallstricken in Process Mining-Projekten, um Anwender bei einem langfristigerfolgreichen Einsatz von Process Analytics zu unterstützen und ihnen zuermöglichen, in ihren Initiativen und Projekten messbare Verbesserungen unddamit echte Mehrwerte zu generieren."In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Process Mining von eineraufstrebenden wissenschaftlichen Disziplin zu einem ausgereiften Ansatz zurVerbesserung von Prozessen entwickelt, unterstützt durch Dutzende vonkommerziellen Process Mining-Werkzeugen", sagt Prof. Dr. Ir. Will van der Aalst,Leiter der Arbeitsgruppe Prozess- und Datenwissenschaft an der RWTH AachenUniversität und Vorsitzender der IEEE Task Force on Process Mining:"Dabei geht es um konkrete Fragestellungen: Wie hilft Process Mining, meineProzesse zu verbessern, Kosten zu sparen und die Reaktionszeiten zu verkürzen?Wie lassen sich aus Leistungs- und Konformitätsdiagnosen Maßnahmen für dieBehebung der identifizierten Probleme ableiten? Und ganz wichtig: Wie verankereich Process Mining in meiner Organisation? Die Deloitte Process Mining Survey