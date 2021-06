CALGARY (KANADA), 8. Juni 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FRA:2LYA), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sein Angebot durch die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör erweitert, freut sich bekannt geben zu können, dass der vorrangig besicherte Kreditgeber des Unternehmens im Wesentlichen alle seine Forderungen in Stammaktien von High Tide („Stammaktien“) umgewandelt hat, wodurch eines der verbleibenden Hindernisse beseitigt wurde, das High Tide beim Abschluss einer Kreditfazilität mit einer kanadischen Bank zu handelsüblichen Bedingungen im Weg stand. In den vergangenen sechs Monaten hat High Tide über 40 Mio. $ an Schulden abgebaut.

„Mit unserem kürzlich abgeschlossenen Eigenkapitalangebot in Höhe von 23,6 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von derzeit 31,6 Mio. $ – von denen nur 3,8 Mio. $ in den nächsten zwölf Monaten fällig sind – war die Finanzkraft von High Tide noch nie so stark. Nachdem wir für unser letztes Quartal zum 31. Januar 2021 ein bereinigtes EBITDA von 4,6 Mio. $ gemeldet haben, in dem der Beitrag von zwei in der Folge abgeschlossenen Akquisitionen noch nicht enthalten ist, sehen wir uns als ein erstklassiger Kandidat für herkömmliche, nicht verwässernde Bankkredite, und wir führen diesbezüglich mit einer führenden Bank fortgeschrittene Gespräche“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Darüber hinaus freut sich High Tide bekannt geben zu können, dass das Unternehmen in den AdvisorShares Pure Cannabis ETF(NYSE: YOLO) („YOLO“) aufgenommen wurde. YOLO ist am Archipelago Exchange der New Yorker Börse gelistet und war der erste aktiv gemanagten ETF mit einem dedizierten Cannabis-Anlagemandat mit Sitz in den Vereinigten Staaten neben dem Pure US Cannabis ETF (NYSE: MSOS) von AdvisorShares, einem Schwesterfonds von YOLO, der sich auf US-amerikanische Multi-State-Operators (MSO) und andere inländische Unternehmen in der Cannabisbranche konzentriert.

„Unsere Aufnahme in den ETF von AdvisorShares belegt einmal mehr das Vertrauen, das institutionelle Investoren in den Geschäftsplan und die Wachstumsstrategie von High Tide haben, insbesondere im Hinblick auf die USA. In Verbindung mit unserer Erfolgsbilanz von Rentabilität und nachhaltigem Wachstum können wir durch diese Aufnahme unsere Sichtbarkeit unter nordamerikanischen Investoren weiter erhöhen. Die Aufnahme in diesen ETF innerhalb der ersten Woche nach unserer Notierung an der Nasdaq bestätigt unsere Überzeugung, dass Institutionen und ETFs weiterhin Positionen in High Tide eingehen werden. Wir verfolgen nach wie vor unermüdlich Möglichkeiten zur Wertsteigerung für unsere Aktionäre. In nur den ersten acht Tagen im Juni haben wir die Eröffnung von drei Geschäften bekannt gegeben, unsere Aktien an der Nasdaq gelistet, wurden in einen weiteren hochkarätigen ETF aufgenommen und haben unsere vorrangigen Schulden abgebaut“, fügte Herr Grover hinzu.