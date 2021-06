Hamburg (ots) - TERRITORY hat mit seiner neu begründeten PR-Unit einen weiteren

großen PR-Etat gewonnen: Als verantwortliche PR-Agentur begleitet TERRITORY ab

sofort den Marken- und Design-Relaunch der Marke Bahlsen in den

deutschsprachigen Kernmärkten Deutschland und Österreich.



Im März 2021 hatte Bahlsen bereits den Marken-Relaunch der Traditionsmarke

Bahlsen mit einem neuen Verpackungsdesign angekündigt, welches ab Sommer 2021 im

Handel sichtbar und von diversen Marketing- und PR-Maßnahmen begleitet wird. Die

neue Markenpositionierung wird von einer zweistufigen PR-Strategie aus dem Hause

TERRITORY ergänzt, um insbesondere die wesentliche Weiterentwicklung der

Markenidentität der Traditionsmarke Bahlsen authentisch in den Kernmärkten

Deutschland und Österreich zu platzieren und damit u.a. neue Zielgruppen zu

erschließen.





TERRITORY überzeugte Bahlsen im Auswahlverfahren Anfang des Jahres durch seinenhaltungsbezogenen Kommunikationsansatz, der im Rahmen der gefordertenPR-Strategie kreative Kommunikationslösungen kreiert, die PR mit den DisziplinenContent Marketing und Live-Kommunikation kanalübergreifend durch wirksamesStorytelling verzahnt. Diese Lösungen werden in zwei Stufen kommuniziert. Dieerste Stufe startet im Juni und fokussiert sich auf das neue Design derProdukte, das bewusst mit gängigen Konventionen bricht und den Keks alsKunstwerk in den Mittelpunkt hebt. Die zweite Stufe beleuchtet das historischeBekenntnis des Unternehmens und der Marke Bahlsen zu Kunst, Schönheit undHandwerk. Dafür kreiert die Hamburger Agentur einen besonderenKommunikationsanlass, der für den Herbst diesen Jahres geplant ist, weitereDetails werden noch veröffentlicht."Wir freuen uns sehr, dass wir mit TERRITORY einen starken Partner an unsererSeite haben, der uns bei dem umfangreichen Relaunch PR-seitig mit Kreativitätund Expertise sowie einem wirksamen Netzwerk unterstützt", sagt AntoniettaCaiazzo, Brand Lead Bahlsen DACH.Das Team um Nina Stoffel (Director Public Relations) und Marius Darschin(Managing Director) hatte TERRITORYs Leistungsportfolio im vergangenen Jahrweiter geschärft und um den Bereich der PR-Expertise erweitert. DieKommunikationsexpertin Nina Stoffel leitet den dafür extra neu geschaffenenBereich im TERRITORY Verbund. Die 30-Jährige war bis Juni 2020 Leiterin desCorporate Communications Teams von dem Hamburger Fashion- und Tech-UnternehmenABOUT YOU. Dort war sie neben der internen und externenUnternehmenskommunikation verantwortlich für die PR von u.a. der ABOUT YOUAwards, der ABOUT YOU Fashion Week sowie der Internationalisierung mit sechsneuen Markteintritten und insgesamt 15 Ländern. Stoffel war 2019 Teil der Crewder PR Report-Nachwuchsinitiative #30u30."Wir freuen uns über das Vertrauen von Bahlsen, dass wir mit TERRITORY dieTraditionsmarke dabei begleiten dürfen, medienseitig die weiterentwickelteMarkenidentität hinter der Ästhetik des neuen Designs durch interessanteGeschichten und relevante Inhalte zu erzählen", sagt Nina Stoffel, DirectorPublic Relations bei TERRITORY.Über das Etat-Volumen möchten sich die beiden Unternehmen nicht äußern.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugungdaran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und soRelevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidendenEinfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der bestePartner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- undDigital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte,Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber.Über das Unternehmen BahlsenBei Bahlsen stecken wir seit über 130 Jahren nur das Beste in unsere Produkte.Unser Hauptstandort ist Hannover. Im Bereich Kuchen und Kekse sind wir inDeutschland Marktführer und gehören zu den führenden Herstellern für Süßgebäckin Europa. Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir unsere Produkte anfünf Standorten in Europa und exportieren sie in über 80 Länder.Pressekontakt:Nina Stoffel | Director Public RelationsTERRITORY Content to Results GmbHMail: mailto:stoffel.nina@territory.groupTel.: +49 40 809 046 711Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57966/4935571OTS: TERRITORY