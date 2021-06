Newcore Gold meldet positive aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für das Goldprojekt Enchi in Ghana

NPV von 5 % nach Steuern, also USD 212 Millionen, IRR von 42 % nach Steuern, also $ 1.650/Uz Gold, durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 104.000 Unzen in den Jahren 2 bis 5

8. Juni 2021 - Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, die positiven Ergebnisse einer unabhängigen aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Preliminary Economic Assessment „PEA“) zu melden, die für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Enchi („Enchi“ oder das „Projekt“) in Ghana durchgeführt wurde. Die PEA wurde von BBA E&C Inc. („BBA“) gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) erstellt und untersucht ein technisch einfaches Verarbeitungsverfahren mit Tagebau und Haufenlaugung für 6,6 Millionen Tonnen per annum („Mio. t/a“) unter Rückgriff auf Contract Mining. In der PEA wurde eine aktualisierte, auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource von 70,4 Millionen Tonnen („Mio. t“) mit einem Gehalt von 0,62 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) bei insgesamt 1,4 Millionen Unzen Gold angesetzt. In der aktualisierten Mineralressourcenschätzung wurden nur 20.195 Meter Bohrungen aus dem laufenden, 66.000 Meter umfassenden Bohrprogramm berücksichtigt. Alle Währungen lauten in US-Dollar, sofern nicht anderweitig vermerkt.

Wichtigste Ergebnisse der PEA

- Überzeugende Wirtschaftlichkeit des Projekts bei geringer Kapitalintensität

Bei einem Goldpreis von $ 1.650/Uz: $ 333 Millionen Nettobarwert (NPV) vor Steuern, abgezinst mit 5 % ( „ NPV 5 % “ ) und interne Verzinsung ( „ IRR “ ) von 54 % v or Steuern, $ 212 Millionen NPV 5 % nach Steuern, und IRR von 42 % nach Steuern.

Bei einem Goldpreis von $ 1.850/Uz: $ 471 Millionen NPV von 5 % vor Steuern und IRR von 69 % vor Steuern, $ 302 Millionen NPV 5 % nach Steuern und IRR von 54 % nach Steuern.

Anfangskapitalkosten geschätzt auf $ 97 Millionen mit kurzer Amortisationszeit nach Steuern von 2,3 Jahren.

- Ermittlung des Potenzials für ein solides Projekt mit erheblichem Wachstumspotenzial

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion in den Jahren zwei bis fünf von 104.171 Unzen Gold; Goldgewinnung von 983.296 Unzen über eine Lebensdauer der Mine ( „ LdM “ ) von 11 Jahren.

Abraumverhältnis (Strip Ratio) über die LdM von 2,1 -1, geförderter Gehalt von 0,57 g/t Gold und Gewinnungsgrad von 79 % .

Betriebskosten über die LdM (1) geschätzt auf $ 923/Uz Gold, Cash-Kosten (2) geschätzt auf $ 1.043/Uz Gold, All-in Sustaining Costs (AISC) über die LdM (3) geschätzt auf $ 1.066/Uz Gold.

- Aktualisierte Mineralressourcenschätzung, einschließlich einer Erstressource für Kwakyekrom

Die PEA enthält eine aktualisierte Schätzung einer vermuteten Mineralressource von 70,4 Mio. t mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au mit insgesamt 1,4 Millionen Unzen Gold.

Umfasst 20.195 Bohrmeter in Enchi, die im Jahr 2020 und Anfang 2021 abgeschlossen wurden.

- Weiteres Explorationspotenzial durch das laufende Bohrprogramm über 66.000 Meter in Enchi

46.000 zusätzliche Bohrmeter wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung einbezogen.

Die Erkundungs- und Bohraktivitäten im Goldprojekt Enchi werden fortgeführt, wobei mit den Bohrungen eine Reihe sehr vielversprechender Ziele untersucht wird; die Aktivitäten richten sich auf die Erweiterung der bestehenden Mineralressourcen in Streichrichtung und neigungsabwärts, weitere Bohrungen in fortgeschrittenen Goldzielen in den 216 km 2 des Konzessionsgebiets und First-Pass-Tests der sich über mehrere Kilometer erstreckenden Goldanomalien.

Bei den jüngsten Bohrungen, deren Ergebnisse nicht in der Mineralressourcenschätzung der PEA enthalten sind, wurden breite Zonen einer Oxid-Goldmineralisierung sowie hochgradige Kernstrukturen durchteuft, einschließlich 5,40 g/t Au über 9,0 m, 5,78 g/t Au über 7,0 m, 6,25 g/t Au über 6,0 m, 3,31 g/t Au über 9,0 m und 2,95 g/t Au über 9,0 m, und die Mineralisierung bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

Anmerkung: Alle Währungsangaben in dieser Pressemitteilung lauten auf US-Dollar, sofern nicht anderweitig vermerkt. Die Base-Case-Parameter sehen einen Goldpreis von $ 1.650/Uz vor. Der NPV wurde ab Beginn des Baus berechnet und enthält keinerlei Kosten, die vor dem Bau anfallen. Cash-Kosten und AISC sind keine auf den GAAP beruhenden Finanzkennzahlen (siehe vorsorgliche Hinweise).

(1) Die Betriebskosten bestehen aus den Förderkosten, den Verarbeitungskosten und den allgemeinen und Verwaltungskosten am Standort.

(2) Die Cash-Kosten bestehen aus den Betriebskosten zuzüglich der Schmelz- und Raffinierlöhne und der Lizenzgebühren.

(3) Die AISC bestehen aus den Cash-Kosten zuzüglich der Unterhaltskapitalkosten (ausschließlich Stilllegungskosten und Restwert).

Luke Alexander, der President und CEO von Newcore, erklärte dazu wie folgt: „Die aktualisierte PEA ist ein beachtlicher Meilenstein für Newcore, da wir den Wert nicht nur des Explorationspotenzials in dem großflächigen Konzessionsgebiet herausstellen können, sondern auch den wirtschaftlichen Wert der aktuellen Ressourcen, die wir in dem Projekt definiert haben. Die Ergebnisse der PEA lassen darauf schließen, dass Enchi ein wirtschaftlich solides Haufenlaugungsprojekt mit niedriger Kapitalintensität und einem NPV5 % nach Steuern, also $ 212 Millionen, und einer IRR nach Steuern von 42 % bei einem Goldpreis von $1.650 pro Unze ist. Insbesondere sieht die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eine schnelle Amortisation des Kapitals vor, ca. zwei Jahre nach dem ersten Goldguss. Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt und die Wirtschaftlichkeitsdaten ein enormes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung besitzen, sowohl durch die flache, oberflächennahe Oxidmineralisierung, aber auch durch die höhergradigen Strukturen, die wir mittlerweile in der Tiefe zu definieren beginnen. Diese PEA schließt nur 20.195 Meter Bohrungen unseres laufenden Bohrprogramms über 66.000 Meter ein und enthält lediglich das bisher definierte flache, im Tagebau zugängliche Oxidmaterial, wobei die ersten tieferen Bohrungen im Projekt zur Definition einer potenziellen Ressourcenerweiterung in der Tiefe im Gange sind. Wir freuen uns sehr auf die weitere Definition des Potenzials der großflächigen, mehrere Millionen Unzen umfassenden Ressource von Enchi und die weitere Bestätigung des Werts, den die aktualisierte PEA vor Augen führt.“

Greg Smith, der Vice President of Exploration von Newcore, merkte wie folgt an: „Die PEA umfasst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, mit der sich die auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource auf 70,4 Mio. t mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au bei insgesamt 1,4 Millionen Unzen Gold erhöht. Die Expansion erfolgte durch die Erweiterung der bestehenden Ressourcen in Streichrichtung und neigungsabwärts sowie durch die Aufnahme einer ersten Ressourcenschätzung für Kwakyekrom, das als eine Erweiterung derselben Struktur interpretiert wird, in der drei Kilometer nördlich die Goldlagerstätte Nyam lagert. Alle Mineralressourcen bleiben in Streichrichtung offen und werden in allen Fällen durch kilometerlange Goldanomalien im Boden an der Oberfläche sowie geophysikalische Anomalien definiert, welche die strukturellen Trends prägen. Die Aufnahme einer flachen Oxidressource aus Kwakyekrom unterstreicht das Potenzial für die Entdeckung weiterer Lagerstätten auf diesem Projekt. Mit unserem laufenden Bohrprogramm über 66.000 Meter arbeiten wir weiterhin an der Definition des distriktweiten Potenzials des Goldprojekts Enchi.“

Diese aktualisierte PEA für das Goldprojekt Enchi wurde von BBA gemäß dem NI 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte erstellt; Newcore wird innerhalb von 45 Tagen ab dieser Pressemitteilung einen technischen Bericht über die PEA bei SEDAR hinterlegen.

Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält vermutete Mineralressourcen, die als geologisch zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen zu rechtfertigen, durch die sie in die Kategorie Mineralreserven hochgestuft werden könnten, und es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor.

Übersicht über die PEA und Finanzanalyse

Das Goldprojekt Enchi liegt im Südwesten von Ghana, wobei der Konzessionsblock des Projekts mit 216 km2 ungefähr 40 km der ergiebigen Scherzone Bibiani in Ghana einnimmt; in diesem Goldgürtel lagern verschiedene Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen. Enchi befindet sich 50 km südlich der Goldmine Chirano von Kinross, in der im Jahr 2020 ca. 165.000 Unzen Gold produziert wurden.

In der aktualisierten PEA ist ein Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung bei einem geringen Abraumverhältnis und dem Rückgriff auf Contract Mining sowie einer Verarbeitung von 6,6 Mio. t/a (ca. 18.000 Tonnen pro Tag) vorgesehen. Die Haufenlaugungsanlage wird in drei Phasen mit eingeplanter Überkapazität errichtet. Das Ausgangsmaterial für die Haufenlaugung wird mittels LKW aus vier Lagerstätten (Sewum, Boin, Nyam, Kwakyekrom) in die zentrale Zerkleinerungs- und Haufenlaugungsanlage gefahren, die in der Nähe von Sewum, der größten aktuell definierten Lagerstätte von Enchi, angesiedelt werden soll.

Tabelle 1 - Wichtige Parameter der aktualisierten PEA

Hauptannahmen Base-Case-Goldpreis $ 1.650/Uz Produktionsprofil Gesamtverarbeitungsmenge in Tonnen (Mio. t) 68,6 Gesamtabfallmenge in Tonnen (Mio. t) 143,5 Strip-Ratio 2,1 Gehalt des Ausgangsmaterials für die Haufenlaugung 0,57 g/t Au Lebensdauer der Mine 11 Jahre Durchsatz (Mio. t/a) 6,6 Goldgewinnungsgrad 79 % Goldproduktion über die LdM (Unzen) 983,296 Durchschnittliche jährliche Goldproduktion über die LdM (Unzen) 89.391 Spitzengoldproduktion im Jahr 10 (Unzen) 121.387 Durchschnittliche jährliche Goldproduktion, Jahre 2 -5 (Unzen) 104.171 Betriebskosten pro Einheit Durchschnittliche Betriebskosten über die LdM(1) $ 923/Uz Gold Durchschnittliche Cash-Kosten über die LdM(2) $ 1.043/Uz Gold AISC (Cash-Kosten plus Unterhaltskapitalkosten) über die LdM (3) $ 1.066/Uz Gold Kapitalkosten Anfangskapitalkosten $ 97 Millionen Unterhaltskapitalkosten (4) $ 23 Millionen Sanierungskosten $ 22 Millionen

(1) Die Betriebskosten bestehen aus den Förderkosten, den Verarbeitungskosten und den allgemeinen und Verwaltungskosten am Standort.

(2) Die Cash-Kosten bestehen aus den Betriebskosten zuzüglich der Schmelz- und Raffinierlöhne und der Lizenzgebühren.

(3) Die AISC bestehen aus den Cash-Kosten zuzüglich der Unterhaltskapitalkosten (ausschließlich Stilllegungskosten und Restwert).

(4) Die Unterhaltskapitalkosten enthalten weder die Stilllegungskosten noch den Restwert. Enthalten $ 6,7 Millionen jeweils im Jahr drei und sechs für die Erweiterung der Haufenlaugungsplatte.

Tabelle 2 - Zusammenfassung der Wirtschaftlichkeitsdaten des Projekts

Goldpreis von $ 1.650/Uz Goldpreis von $ 1.850/Uz Vor Steuern Nach Steuern Vor Steuern Nach Steuern NPV5 % $ 333 Millionen $ 212 Millionen $ 471 Millionen $ 302 Millionen IRR 54 % 42 % 69 % 54 % Amortisation 2,1 Jahre 2,3 Jahre 1,7 Jahre 1,9 Jahre Cashflow über die LdM $ 469 Millionen $ 304 Millionen $ 652 Millionen $ 423 Millionen

Grafik 1 - Produktions- und Kostenprofil im jeweiligen Jahr





Zum Abrufen der gesamten Pressemitteilung im Original in englischer Sprache folgen Sie bitte diesem Link:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5703/2021_06_08_-_ncau_nr_-_ ...

COVID-19-Protokolle

Die höchste Priorität von Newcore ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Vertragspartner und lokalen Communitys. Das Unternehmen befolgt alle ghanaischen Richtlinien und Anforderungen in Zusammenhang mit COVID-19. Das Unternehmen hat für sein laufendes Bohrprogramm COVID-19-Protokolle eingeführt, die die obligatorische Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (einschließlich Gesichtsmasken für alle Mitarbeiter), die Einhaltung sozialer Distanz, häufiges Händewaschen und tägliche Temperaturkontrollen zu Beginn einer jeden Schicht vorsehen.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierte Person

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Enchi-Gold-Projekt in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.1 Das Projekt beherbergt zurzeit eine abgeleitete Mineralressource von 1,2 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,72 Gramm pro Tonne.2 Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 32-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

1 Quelle: Produktionsvolumen für 2019 nach Angaben des World Gold Council

Über BBA

BBA bietet seit fast 40 Jahren ein breites Spektrum an beratenden Ingenieurdienstleistungen an. Experten aus den Bereichen Ingenieurwesen, Umwelt und Inbetriebnahme arbeiten zusammen, um die Bedürfnisse von industriellen und institutionellen Kunden schnell und präzise zu ermitteln. Anerkannt für seine innovativen, nachhaltigen und zuverlässigen Lösungen, zeichnet sich das Unternehmen durch seine Expertise in den Bereichen Bergbau und Metall, Energie, Biokraftstoffe sowie Öl und Gas aus. BBA verfügt über 14 Niederlassungen in ganz Kanada, um Kunden vor Ort zu unterstützen und Präsenz zu zeigen.

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Director

