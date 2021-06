LIVEKINDLY Collective ergänzt mit der Akquisition des ikonischen The Dutch Weed Burger das Markenportfolio

LIVEKINDLY Collective , ein Zusammenschluss von etablierten und Scale-up-Marken mit dem Potenzial, zu einem der weltweit größten Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel zu werden, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme von The Dutch Weed Burger bekannt, einer kultigen Marke aus Amsterdam, die Algen in den Mittelpunkt stellt.

Mit der Übernahme von The Dutch Weed Burger erweitert LIVEKINDLY Collective sein pflanzliches Portfolio um Algen und damit eine hochwertige Proteinquelle, deren Zucht nur ein Minimum an Süßwasser und keine Ackerfläche erfordert. Überdies wird die geplante Übernahme dem Unternehmen bei der internationalen Skalierung in den beiden europäischen Schlüsselmärkten Großbritannien und den Nordischen Ländern sowie den USA und Kanada und schließlich auch in Asien helfen.

„Innovation bei pflanzlichen Proteinen bietet die enorme Chance zur Transformation des weltweiten Lebensmittelsystems, da die Verbraucher zunehmend leckere und nährstoffreiche Fleischalternativen verlangen“, sagte Kees Kruythoff, CEO und Chairman von LIVEKINDLY Collective. „Durch die Übernahme von The Dutch Weed Burger können wir unseren Verbrauchern in mehr als 40 Ländern noch mehr pflanzliche Proteinarten anbieten und die Umsetzung unserer Mission, eine pflanzenbasierte Lebensweise zur neuen Norm zu machen, beschleunigt umsetzen.“

„Wir sind begeistert über die künftige Zusammenarbeit mit solch engagierten, erfahrenen und leidenschaftlichen Führungskräften, die uns bei der Skalierung unserer Marke und Veränderung der Esskultur rund um den Globus helfen“, so Mark Kulsdom, CEO und Gründer von The Dutch Weed Burger.

Er ergänzte: „Die Zucht von Algen ist sehr nachhaltig, da sie im Meer im Überfluss vorhanden sind und während des Wachstums Sauerstoff ausatmen. Die Pflanze ist nährstoffreich und gesund und verwöhnt mit ihrem einzigartigen Umami-Geschmack den Gaumen der Menschen. Dieses Grün aus dem Meer lässt sich perfekt mit proteinreichen Bohnen und anderen von uns verwendeten innovativen Texturen kombinieren. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Collective, denn die Zeit für einen echten Wandel, der dringender denn je ist, ist gekommen!“