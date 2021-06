Stellungnahme von Cayman Finance zum G7-Beschluss über globale Mindeststeuer

Nach der Bekanntgabe durch die G7-Finanzminister der Einigung über eine globale Mindestunternehmenssteuer gab Jude Scott, CEO von Cayman Finance, die folgende Erklärung ab:

„Die Kaimaninseln sind eine neutrale Steuerjurisdiktion und unserer Finanzdienstleistungsbereich ist weltweit führend in internationalen Investmentfonds, die international als steuerneutral anerkannt werden. Die Kaimaninseln erlangen ihre Steuerneutralität auf die einfachste und kosteneffizienteste mögliche Weise: Sie legen keine weitere Steuerschicht oben drauf, wie es andere Staaten tun. Dies ermöglicht es unser Finanzdienstleistungsbranche, das zu tun, was sie am besten kann - Investitionen in der ganzen Welt erleichtern - wodurch das globale Wirtschaftswachstum und der Wohlstand gefördert werden.