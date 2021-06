Royalty Streaming Executive Stephen Otter wird neuer Chairman des Board of Directors bei Global Care Capital

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

8. Juni 2021 - Vancouver, BC - Global Care Capital Inc. (CSE:HLTH, Frankfurt: L6V2) (das „Unternehmen“ oder „Global Care“), eine globale Investmentgesellschaft, die sich mit Investitionsmöglichkeiten in privaten und börsennotierten Unternehmen in der Frühphase befasst, freut sich, die Berufung von Stephen Otter, einem hochrangigen Investmentmanager, in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben. Als Vorsitzender des Board of Directors wird Otter das Managementteam im Tagesgeschäft bei der Expansion des Unternehmens in den Markt für Kryptowährungs-Royalty-Streaming durch seine Tochtergesellschaft ASIC Power Corporation („ASIC“) begleiten und unterstützen.

„Die Schaffung von maßgeschneiderten, strukturierten Investitionen ist für mich ein wichtiger Schwerpunkt und ich glaube fest an die Relevanz des Royalty Streaming-Bereichs bei der Bereitstellung kreativer Finanzierungslösungen für Geschäftspartner“, sagt Otter. „Ich freue mich daher sehr über die Möglichkeit, das ASIC Power-Board dabei zu unterstützen, das Royalty Streaming-Geschäftsmodell in den ständig wachsenden Kryptowährungsbereich zu übertragen, der einen großen Finanzierungsbedarf hat, aber derzeit nur über relativ wenige Kapitalquellen verfügt.“

Otter verfügt über einen umfassenden Hintergrund in der Arbeit im Royalty Streaming und bringt seine Erfahrung in der Strukturierung von Transaktionen, der Risikominderung und ganz allgemein in der Überwachung und Führung für den Vorstand und das Managementteam ein.

Der Mitbegründer von ASIC Power und Berater von Global Care, Wouter Witvoet, sagt: „Stephen ist ein sehr erfahrener Investmentprofi, der fast ein Jahrzehnt im Investmentbanking verbracht hat, bevor er eine lange Zeit im Bereich Royalty Streaming tätig war. Wir glauben, dass er die ideale Besetzung für den Vorsitz des Boards ist und das Management-Team durch die nächste Wachstumsphase und die Expansion in den Royalty Streaming-Bereich führen wird. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn mit seiner umfangreichen Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und im Royalty Streaming als Chairman gewinnen konnten.“