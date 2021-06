HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts weiter sinkender Corona-Infektionszahlen lockert Hamburg weitere staatliche Beschränkungen. So können von Freitag an unter anderem Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder zu 100 Prozent belegt werden. Und im Freien dürfen sich bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen, wie der Senat am Dienstag bekanntgab./fi/lev/DP/stw