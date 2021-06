Identitätsbetrug wird immer mehr zum Liquiditätsrisiko für Exporteure

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Atradius sieht nach mehr als einem Jahr Corona-PandemieVeränderungen bei Betrugsversuchen im Firmengeschäft. In Deutschland hat derinternationale Kreditversicherer zuletzt eine höhere Zahl an verdächtigenBestellungen bei Metallunternehmen festgestellt als noch vor der Krise. ImAuslandsgeschäft ist vor allem der so genannte Identitätsbetrug auf demVormarsch, konstatieren die Experten für Zahlungsausfallrisiken. Atradiusempfiehlt Lieferanten und Dienstleistern unter anderem, ihreBetrugsprüfungsprozesse weiter auszuarbeiten und diese auch dann einzuhalten,wenn die Restriktionen der Pandemie vollständig auslaufen."Die vollkommen neue Situation im März vergangenen Jahres hat auch denAktionsradius der Betrüger zunächst stark eingeschränkt. Bis zum Sommer 2020haben wir einen deutlichen Rückgang von betrugsverdächtigen Anfragen gehabt",sagt Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services Germany, Central,North, East Europe & Russia/CIS von Atradius. "Mittlerweile ist die Frequenz vonauffälligen Geschäften aber wieder auf Vorkrisenniveau. In Deutschland fällt unsderzeit täglich mindestens ein Abnehmer mit einer potenziell verdächtigenBestellung auf. In solchen Fällen informieren wir umgehend unsere Kunden.Unternehmen sollten jetzt ihre Due-Dilligence-Maßnahmen sorgfältig aufstellen,so dass sie auch dann funktionieren, wenn am Ende der Pandemie einwirtschaftlicher Nachholeffekt einsetzt und die Aufträge sprunghaft ansteigen.Sonst könnte auf die Euphorie schnell Ernüchterung folgen, wenn das eigeneUnternehmen in Liquiditätsengpässe gerät, weil es einen betrügerischenAuftraggeber zu spät identifiziert hat."Deutschland: Mehr sonderbare KupferbestellungenDie Daten von Atradius zeigen, dass Betrugsversuche besonders oft vom Ruhrgebietund vom Großraum Berlin aus initiiert werden. Häufigste Betrugsform ist immernoch der sogenannte Stoßbetrug: Kriminelle bestellen dabei Ware auf Rechnung,ohne die Absicht, diese jemals zu bezahlen. Fragen die Lieferanten einige Zeitnach Auslieferung dann nach dem Zahlungseingang, sind die Strippenzieher bereitsverschwunden. Am häufigsten von diesem Betrugsmuster betroffen ist immer nochder Lebensmittelbereich, insbesondere Händler von hochwertigem Fleisch undFisch. Zuletzt gab es aber auch vermehrt Betrugsversuche im IT-Bereich, beiBaumaterialien sowie bei Metallen. "Seit Sommer vergangenen Jahres haben sichdie verdächtigen Bestellungen bei hochwertigen Metallen wie zum Beispiel Kupfergemehrt", sagt Michael Karrenberg. "Lieferanten und Dienstleister solltengenerell vorsichtig sein, wenn ein noch unbekannter Kunde zuletzt häufiger dieAnschrift gewechselt hat oder aus einer Branche bestellt wird, für die die