BERLIN (dpa-AFX) - Pendelrepublik Deutschland: Über die Jahre ist die Zahl der Menschen, bei denen der Arbeitsort in einem anderen Bundesland als der Wohnort liegt, auf rund 3,4 Millionen gestiegen. Drei Monate vor der Bundestagswahl wurden Forderungen nach mehr Klimafreundlichkeit beim Pendeln lauter. Angesichts der aktuellen Debatte um höhere Benzinpreise forderten die Linken im Bundestag, dass das Pendeln dabei aber bezahlbar bleiben müsse.

In den vergangenen Jahren gab es bei den Pendlerzahlen einen deutlichen Anstieg: 1999 hatten erst rund 2,1 Millionen Menschen ihren Arbeitsort nicht in dem Land, in dem sie wohnten. 2019 waren es genau 3,396 Millionen. 2020 sank die Zahl leicht auf 3,381 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Bundesland-Pendler. Das geht aus der Pendler-Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und die die Linke im Bundestag ausgewertet hat.