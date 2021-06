Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) stellt Führungsteam neu auf / Jürgen Reichle zum neuen Geschäftsführer des VDM berufen (FOTO)

Bonn (ots) - Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) beruft Jürgen Reichle zu

Jürgen Reichle bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Positionenin der Konsumgüterbranche und insbesondere der Getränkeindustrie sowie imVerbandsmanagement mit. Seine Wurzeln liegen in der EifelerMineralbrunnenregion, wo er bei Apollinaris in Bad Neuenahr die Ausbildung alsIndustriekaufmann abschloss und studienbegleitend tätig war. Nach dem Studiumstartete Reichle im Marketing bei Procter & Gamble mit überwiegend europäischenAufgaben. Anschließend führte Reichle knapp zwölf Jahre verschiedeneGeschäftsfelder bei PepsiCo. Zuletzt war er mehr als 6 Jahre als CEO undGeschäftsführer für die D-A-CH-Region verantwortlich. In diesen Zeitraum fallenauch die aktiven verbandspolitischen Aktivitäten von Reichle alsGründungsmitglied des Bundes Getränkeverpackungen der Zukunft (BGVZ) sowie alsMitglied des Beirats der Deutschen Pfandgesellschaft (DPG). Zuletzt war dererfahrene Marketing- und Kommunikationsprofi für die Mediengruppe Pro7Sat1 unddie Salis Gruppe als CEO und Geschäftsführer tätig."Die regional verwurzelten und überwiegend familiengeführten Mineralbrunnen sindeine Abbildung der erfolgreichen föderalen Vielfalt unseres Landes und seitmehreren Jahrzehnten Vorbild und Entrepreneur in Sachen Kreislaufwirtschaft,Nachhaltigkeit und Regionalität. Ich freue mich, die Mineralbrunnenbrancheangesichts der großen Herausforderungen weiter auf dem Weg in die Zukunft zubegleiten und zu führen und die Interessen der Mitglieder in einem modernen,dienstleistungs- und zielorientierten Verband nutzbringend zu vertreten",erklärt Jürgen Reichle, mit dem Ziel, seine branchenübergreifenden Erfahrungenim Team für die deutschen Mineralbrunnenbetriebe einzusetzen.Jürgen Reichle wird als Gesamtgeschäftsführer die Bereiche Wirtschaft, Umweltund Nachhaltigkeit sowie Kommunikation und Digitalisierung verantworten unddiese zieladäquat und teamorientiert weiterentwickeln. Disziplinarisch ist erfür alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VDM-Geschäftsstelleverantwortlich. In der neu geschaffenen Funktion Vice President European Affairsleitet Udo Kremer zukünftig den Bereich Europa und widmet sich derInteressenvertretung der deutschen Mineralbrunnenbranche auf europäischer Ebene.Als Stellvertretender Geschäftsführer des VDM fungiert weiterhin der Justiziardes Verbandes, Dr. Caspar Jürgens.Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen undwirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 200 überwiegendkleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreicheMineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind siewichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestartetenBrancheninitiative "Klimaneutralität 2030" begleitet der VDM die deutschenMineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutralgestellt werden.Pressekontakt:VDM - Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V.Maik Hünefeld, Leiter KommunikationTel.: 0228 - 9599021E-Mail: mailto:maik.huenefeld@vdm-bonn.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28275/4935669OTS: Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM)