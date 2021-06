Schreiben des CEO von True Leaf Brands Inc. an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionäre von True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“),

„True Leaf 2.0“ ist aus 2020, einem Jahr mit großen Herausforderungen, als ein Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft hervorgegangen. Wir glauben, dass wir durch unsere Umstrukturierung im vergangenen Jahr einen neuen strategischen Plan auf einer starken finanziellen Basis erarbeiten und in die Wege leiten konnten.

Wir starteten im ersten Quartal 2021 voll durch und enthüllten unseren Plan, das erste Zentrum für handwerklichen Cannabis seiner Art zu schaffen, das darauf ausgelegt ist, Mikro-Züchter beim Aufbau ihres Geschäfts und dem Eintritt in den legalen Einzelhandelsmarkt zu unterstützen.

Im März freuten wir uns, dass unsere neue Mission, die Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis zu unterstützen, starke Unterstützung von Investoren erhielt, und schlossen eine erste überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 1,5 Millionen CAD ab.

Diese erfolgreiche Kapitalerhöhung war der Startschuss für ein arbeitsreiches zweites Quartal 2021 bei True Leaf. Im April kündigten wir den Start des Cannabisbetriebs in unserer Anlage in Lumby an und erhielten die vorläufige Genehmigung für eine Grundstücksunterteilung zur Schaffung unseres Cannabis-Gewerbegebiets.

Bringen Sie zusammen mit uns hochwertiges, handwerkliches Cannabis auf den Markt

Zu Beginn des Monats kündigte True Leaf eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit an, in unseren Plan zu investieren, der auf eine enorme Chance abzielt: die Gewinnung von Verbrauchern aus dem mehrere Milliarden Dollar schweren grauen Markt.

Wir sind der Ansicht, dass die Verbraucher von heute eine starke Präferenz für handwerklich angebautes Cannabis haben. Sie sind enttäuscht über das Ergebnis der Legalisierung im Jahr 2018: ein Einzelhandelsmarkt voll mit minderwertigem, überteuertem und oft verstrahltem Cannabis. True Leaf plant, dieses Problem durch eine Zusammenarbeit mit den handwerklichen Züchtern in BC anzugehen, um hochwertigen Cannabis auf dem regulierten Markt einzuführen.