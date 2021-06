Moderna ist in dieser Woche äußerst gefragt, im gestrigen Handel gelang es zeitweise um über neun Prozent auf 227,71 US-Dollar zuzulegen und damit einen seit November 2020 laufenden Aufwärtstrend zu überwinden. Für merklichen Auftrieb sorgt die Beantragung des Corona-Impfstoffes für Jugendliche in der Europäischen Union. Durch die Kursexplosion könnte jetzt sogar eine Rallyebeschleunigung einsetzen und die Aktie in ungeahnte Höhen vorantreiben. Zur Bestätigung muss aber noch ein eindeutiger Wochenschlusskurs oberhalb der Trendkanalbegrenzung etabliert werden.

Zweite große Kaufwelle denkbar

Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 215,00 US-Dollar könnte das Interesse auf mittelfristiger Sicht eine positive Ausgangslage für ein Long-Engagement bieten. In diesem Fall wären zeitnahe Zugewinne an 237,98 und darüber an 240,50 US-Dollar denkbar. Übergeordnete Ziele lassen sich sogar ans 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 272,17 US-Dollar für Moderna projizieren. Sollte sich der Ausbruchsversuch zum Ende dieser Handelswoche jedoch als Fehlsignal entpuppen und Moderna mindestens unter 206,40 US-Dollar zurückfallen, müssten Verluste auf die letzten beiden Kursspitzen aus dem Frühjahr um 190,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.