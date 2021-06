Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK belässt ARCELORMITTAL auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Stahlpreise in China erholten sich weiter, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für …