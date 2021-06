RedHill Biopharma schließt Rekrutierung der Phase-2/3-Studie mit Opaganib zur oralen Behandlung von COVID-19 ab

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - In die

internationale Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem Opaganib zur Behandlung

von schwerem COVID-19 wurden insgesamt 475 Patienten aufgenommen, mehr als die

ursprünglich geplanten 464



Opaganib ist einzigartig positioniert als führendes neuartiges, dual wirkendes,

oral verabreichtes COVID-19-Präparat





Verblindete Sterblichkeitsraten erfreulich im Vergleich zu Sterblichkeitsratenaus großen Plattformstudien wie RECOVERYVier unabhängige Empfehlungen des DSMB zur Fortsetzung nach unverblindetenAnalysen zur Sicherheit und zur Futility ausgesprochenOpaganib ist auf den Wirt ausgerichtet und dürfte daher auch gegen neueVirusvarianten wirksam seinRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)(FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutischesSpezialitätenunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Rekrutierungabgeschlossen und den letzten Patienten in der globalen Phase-2/3-Studie mitOpaganib (Yeliva®, ABC294640)[1] für Patienten, die für Ihre schwereCOVID-19-Pneumonie (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04467840?term=NCT04467840&draw=2&rank=1 )im Krankenhaus behandelt werden, randomisiert hat. Insgesamt wurden 475Patienten randomisiert, mehr als die geplanten 464.Der primäre Endpunkt der Studie ist der Anteil der Patienten, die am 14. TagRaumluft ohne Sauerstoffunterstützung atmen. Die Studie erfasst in derNachbeobachtungszeit von bis zu 6 Wochen weitere wichtige Parameter, wie dieZeit bis zur Krankenhausentlassung, die Verbesserung gemäß der Ordinalskala derWeltgesundheitsorganisation für klinische Verbesserung und die Inzidenz vonIntubation und Mortalität.Eine Auswertung der bisherigen verblindeten Intubations- und Mortalitätsratenist vielversprechend im Vergleich zu den Mortalitätsraten, die aus großenPlattformstudien wie RECOVERY und anderen Studien mit ähnlichenPatientenpopulationen[2] gemeldet wurden. Darüber hinaus wurden bereits vierunabhängige Empfehlungen des DSMB zur Fortsetzung der Studie nach unverblindetenAnalysen zur Sicherheit und zur Futility ausgesprochen."Der Abschluss der Einschreibung in diese internationale Studie zur oralenBehandlung von 475 COVID-19-Patienten mit Opaganib ist ein wirklich aufregenderMeilenstein in der dringenden Suche nach einem wirksamen Medikament zurBehandlung von COVID-19. Dadurch positioniert sich Opaganib als führendeneuartige, dual wirkende, orale COVID-19-Behandlung", sagte Mark L. Levitt, MD,