Deutsche Anleihen Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite minus 0,27 Prozent Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag tendenziell gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,26 Prozent am Vortag auf minus 0,27 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Unter den …