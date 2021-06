Die DEVK trotzt Corona mit dem besten Neugeschäftsergebnis ihrer Geschichte (FOTO)

Köln (ots) - Der Vorstand hat heute in Köln die Geschäftsergebnisse für 2020

vorgestellt. Für die DEVK Versicherungen war es ein Rekordjahr - mit einem

Neugeschäftsbeitrag von 928 Mio. Euro und einem Beitragswachstum von 8,1

Prozent. Davon profitieren auch Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden - z. B.

über Beitragsrückerstattungen.



Das Geschäftsjahr 2020 war für die DEVK sehr erfolgreich. Das gilt für die

Unternehmensgruppe insgesamt wie auch jeweils für alle großen Einzelunternehmen

und Versicherungszweige. "Trotz der Einschränkungen durch Corona war 2020 das

beste Neugeschäftsjahr in der 135-jährigen DEVK-Geschichte", so Gottfried

Rüßmann . Der Vorstandsvorsitzende stellte die Jahresbilanz wieder persönlich

der Presse vor. Auch für das aktuelle Geschäftsjahr ist Rüßmann optimistisch.

Die DEVK hat viel unternommen, um Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie

Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern in der Corona-Krise zur Seite zu

stehen.









Das DEVK-Neugeschäft entwickelte sich 2020 mit 928 Millionen Euro

Neugeschäftsbeitrag (+ 7,1 Prozent) überaus erfreulich. Die Anzahl der

versicherten Risiken und Verträge stieg auf 15,4 Millionen. Damit wuchs der

Bestand um 1,7 Prozent und die DEVK hat erneut Marktanteile hinzugewonnen. Die

Bruttobeiträge der DEVK-Gruppe erhöhten sich auf über 3,9 Mrd. Euro (+ 8,1

Prozent).



Das inländische Erstversicherungsgeschäft der Schaden- und Unfallversicherung

wuchs um 3,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro Beitrag (Branche: + 2,3 Prozent).

Stärker als im Markt entwickelten sich die Einnahmen in der

DEVK-Rechtsschutzversicherung: Sie steigerte ihre Beiträge um 6,4 Prozent

(Branche: 3,0 Prozent) und die Zahl ihrer Verträge um 3,0 Prozent (Branche: 1,5

Prozent).



Die Beitragseinnahmen der

Prozent (Branche: + 0,4 Prozent) auf 812 Millionen Euro. Die

DEVK-Krankenversicherung wuchs auf 104,1 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge

und verbesserte ihre Vorjahreseinnahme um 4,2 Prozent (Branche: 4,4 Prozent).



Sehr erfolgreich war erneut die Rückversicherung. Die Zahl der Kunden erhöhte

sich von 636 auf 691. Die gebuchten Beiträge der DEVK-Rückversicherung inkl.

Echo Re aus DEVK-fremdem Geschäft lagen bei 584,2 Millionen Euro - ein Plus von

24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Steuern erzielte die

DEVK-Rückversicherung einen Jahresüberschuss von 45,5 Mio. Euro (Vorjahr: 60

Mio. Euro).



Das Volumen der Kapitalanlagen der DEVK stieg im vergangenen Geschäftsjahr um

3,1 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro. Daraus wurde ein Seite 2 ► Seite 1 von 4



