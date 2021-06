TORONTO, 8. Juni 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Firma SDK:meta, LLC („SDK:meta“) bekannt zu geben, die den Erwerb von 10 % der Aktienanteile an SDK:meta vorsieht. SDK:meta ist ein privates, auf die Web3-Blockchain spezialisiertes Technologieunternehmen, das den Masseneinsatz von benutzerzentrierten Plattformen und den mobilen Konsum von dezentralen Finanzprodukten und ähnlichen Angeboten forciert (die „Übernahme“).

Vereinbarungsgemäß überträgt DeFi Technologies nach Abschluss der Übernahme 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf SDK und erhält im Gegenzug 10 % der Wertpapieranteile an SDK:meta. In Verbindung mit der Übernahme sind keine Provisionen (Finders’ Fees) zu entrichten. Weitere Informationen in Zusammenhang mit der Übernahme wird das Unternehmen in den nachfolgenden Pressemeldungen bekannt geben.

Neben der Übernahme haben SDK:meta und DeFi Technologies außerdem die Absicht, eine Partnerschaft zu gründen, um das dezentrale Finanzsystem von DeFi Technologies auf den SDK:meta-Plattformen vorzuinstallieren.

Der Abschluss der Übernahmetransaktion hängt vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab. Dazu zählen uneingeschränkt auch die Zustimmung der Aktionäre oder Wertpapierinhaber sowie der Boards von SDK und des Unternehmens, soweit erforderlich, der Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung und die Erfüllung aller in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen (sofern nicht schriftlich darauf verzichtet wird).

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen