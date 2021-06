STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Große Gewinne mit Windeln?

Der DAX kämpft weiter mit der 15.700-Punkte-Marke - kann diese aber bisher nicht überspringen. Anleger scheinen vorerst auf weitere Impulse aus den USA zu warten. Für Aufsehen auf dem Stuttgarter Börsenparkett sorgt derweil ein Nebenwert. Die Aktie des Onlinehändlers für Babyprodukte legte in den letzten Tagen über 250% zu. Auch heute notiert das Papier als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 50% fester. Nachdem bereits die Aktien von AMC und Gamestop in Online-Foren rege diskutiert wurden, werden aktuell die Papiere des Windel-Händlers aus München sehr oft in Online-Foren genannt. Scheinbar sprechen sich Privatanleger ab und kaufen die Aktien gezielt hoch. Bei den beiden Umsatzspitzenreitern geht es indes etwas ruhiger zu. Die BioNTech-Aktie kann erstmals in ihrer noch recht jungen Börsengeschichte ein Allzeithoch bei über 200 Euro markieren und gewinnt im frühen Handel rund 1,6%. Die zweitmeistgehandelte Impfstoff-Aktie in Stuttgart ist die CureVac-Aktie. Die Aktie rutscht vorerst unter die Runde Marke von 100 Euro und notiert rund 4,8% leichter. Der einstigen Impfstoff-Hoffnung aus Tübingen fehlt noch immer eine Zulassung für den entwickelten Impfstoff.

