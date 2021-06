dogado veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Dortmund (ots) - Die Unternehmensgruppe dogado group hat ihren ersten

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Ein wichtiger nächster Schritt für das

stark wachsende Unternehmen, das damit sein systematisch eingeführtes Management

von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit für Kunden,

Mitarbeiter und Lieferanten zugänglich macht.



dogado hat sich in wenigen Jahren zu einem führenden Hosting-Unternehmen in

Deutschland und Österreich entwickelt. Damit steigt auch die Verantwortung für

nachhaltige ökologische, ökonomische und soziale Themen. Im Geschäftsjahr 2020

hat die dogado group damit begonnen, ein systematisches

Nachhaltigkeitsmanagement in den Arbeitsalltag zu verankern und berichtet im

ersten Nachhaltigkeitsbericht über sämtliche nachhaltige Aktivitäten.





Nachhaltigkeit bei dogadoDas Nachhaltigkeitsmanagement der dogado group folgt den Grundsätzen einesinhabergeführten Unternehmens: wirtschaftlicher Erfolg soll nachhaltig erfolgenund somit ökologisch verträglich und sozial sicher gestaltet sein. Dazu DanielHagemeier, CEO der dogado group: "Als Unternehmen ist uns eine bewusste Arbeits-und Lebensweise gegenüber Ressourcen, Mitmenschen und Umwelt wichtig. UnserePrinzipien sollen die Handlungsweisen der Einzelnen leiten und zur Nachahmung imArbeitsalltag und Privatleben auffordern. Denn Nachhaltigkeit kann nurgeschaffen werden, wenn jeder Einzelne sich als Teil des großen Ganzen verstehtund diesem Verständnis entsprechend agiert. Nur so - gemeinsam - ist es unsmöglich als Unternehmen und Individuen einen Mehrwert für Umwelt undGesellschaft zu kreieren."dogado group nutzt das Konzept "House of Shared Value"Strukturell basiert das Nachhaltigkeitsmanagement der dogado group auf demKonzept "House of Shared Value", bei dem die Handlungsfelder Markt und Produkte,Produktivität und Umfeldentwicklung die Säulen dieses "Hauses" bilden. Innerhalbder Handlungsfelder werden sowohl Themen wie Chancengleichheit und Umweltschutzals auch Kundenbeziehungen oder Wachstum analysiert.NachhaltigkeitsberichtDer Nachhaltigkeitsbericht von dogado bringt Kunden, Lieferanten sowie aktuellenund zukünftigen Mitarbeitern das Wesen und den Geist der Unternehmensgruppenahe. Weiterhin zeigt der Bericht die tiefe Verankerung desNachhaltigkeitsgedankens in der Gruppe: so ist beispielsweise Gleichberechtigungzwischen den Geschlechtern eine selbstverständliche Haltung. Außerdem stehtdogado für Vielfalt und glaubt an Diversität als Grundlage neuer Ideen undVerbesserungen. dogado achtet schon lange auf die Verwendung regenerativerEnergien beim Betrieb der Rechenzentren. Ferner arbeitet das dogado-Team daran,dass die Kundenzufriedenheit stets auf hohem Niveau liegt - dies monitort dieGruppe mit dem etablierten Net Promoter Score (NPS).Interessierte können den Nachhaltigkeitsbericht der dogado group hier anfordern:https://dogado.group/#nachhaltigkeitÜber die dogado group:Die dogado group ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hatHauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Wien undMödling. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmenzunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der erstendeutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen.Mit 580 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting,easyname, Profihost und HEROLD unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 300.000Kunden und zählt zu den führenden Anbietern für Website- undOnline-Marketingleistungen in Deutschland und Österreich.dogado gehört zu dem europäischen Unternehmensverbund European Directories(EDSA) mit mehr als 1.500 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Finnland undden Niederlanden. Dank dieser Unterstützung hat sich die dogado group zu einemführenden Anbieter für Website- und Online-Marketing-Leistungen auf demdeutschsprachigen Markt entwickelt.