Niedersächsisches Gericht kippt coronabedingtes Verbot von Prostitution

Ringsum Waldstücke und Wiesen, Raps und Getreide. Schmucke Gehöfte neben Einfamilienhäusern, das hütchenförmige Dach einer Biogasanlage duckt sich in die Landschaft. Ein modernes Idyll, sollte man meinen.

Doch der Ausbau der grünen Energie ist hier, an der Grenze der Kreise Verden und Rotenburg gut 40 Kilometer außerhalb Bremens, alles andere als eine rein ästhetische oder technische Angelegenheit. Widerstand formiert sich, wenn der Kampf gegen den Klimawandel vor der eigenen Haustür beginnen soll - wie in immer mehr Gemeinden quer durch die Republik, nicht nur im selbst ernannten Windkraftland Niedersachsen.

Ökostrom-Offensive schön und gut - so denken manche Anwohner, die den Erneuerbaren eigentlich wohlgesonnen sind. Die lokalen Schattenseiten können indes beträchtlich sein. Das wissen mittlerweile etliche der rund 500 Kreepener und Sehlinger, unabhängig von umweltpolitischen Debatten im fernen Berlin oder Hannover, aus eigener Erfahrung.

Schnell erschließt sich, was jenseits aller Geschmacksfragen um die Verspargelung von Naturräumen vor allem geräuschempfindliche Menschen in dem kleinen Außenbezirk des Ortes Kirchlinteln stört. Bereits in deutlicher Entfernung zu den Masten mischt sich ein Grundrauschen ins Frühlingsgezwitscher der Vögel. Heute geht eine steife Brise, die mächtigen Rotoren zerschneiden die Luft. Ansonsten relative Stille. Grasende Pferde, ein einsamer Traktor schleicht über den Feldweg.

Dorfgemeinschaft vom Winde verweht



Mit der Ruhe sei es an vielen Stellen vorbei, klagt Uwe Rahte: "Man kann kaum noch bei offenem Fenster schlafen." Und Naturschützer sehen "Schlag-Risiken" für Rotmilane und Fledermäuse. "Die Zustimmung zur Windkraft hat drastisch abgenommen." Von seinem Grundstück aus hat Rahte freie Sicht auf die Türme, 900 Meter sind es zum dichtesten. Er habe teils höhere Schallwerte gemessen als in Baugutachten angegeben.

Die Wahrnehmung schwanke individuell, räumt der Anwohner ein. An der Hauptstraße künden Schilder davon, wie sehr es aber auch so schon hinter den Kulissen gärt: "Dorfgemeinschaft vom Winde verweht", "Weniger ist mehr", "Lebensalbtraum". Zeichnungen überdimensionaler Mühlen dazu, die Häuser und Bauernhöfe gleichsam zu Boden drücken.